بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 17 آذار 2020
آخر الأخبار
برهم صالح يكلف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة.. وقوى سياسية شيعية تعترض النجيفي: العراق محاصر بجدران الفساد والإفلاس والعجز والجهل صحة كربلاء تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا سقوط صاروخين على مواقع للقوات الأمنية في معسكر بسماية تسجيل حالة وفاة جديدة بفايروس كورونا في الرصافة عاجل : الملياردير الإيراني محمد رضا السيستاني مازال يتحكم بكل مؤسسات العراق ولن يسلم الخمس والنفط للعراقيين عاجل : الملياردير الإيراني محمد رضا السيستاني الدي يتحكم بمفاصل الدولة هو من رشح الزرفي لرئاسة الوزارة . واشنطن ترفض طلباً صينيا لتخفيف العقوبات على إيران بسبب كورونا استثناء الإعلاميين من إجراءات حظر التجوال المقررة في واسط فايروس كورونا.. أكثر من 100 إصابة جديدة في 9 دول عربية خلال 24 ساعة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 17 آذار 2020 11:38 ص

الصحة العالمية من استخدام هذه الأدوية لعلاج فيروس كورونا

image-93

مع توسع فيروس كورونا ليشمل معظم البلدان حول العالم، وتسجيل أكثر من 7 آلاف وفاة، يعمد بعض المصابين أو الذين يشكون في إصابتهم ودون الرجوع إلى الطبيب، إلى تناول عدد من الأدوية التي يعتقدون أنها تكافح الأنفلونزا العادية، إلا أن منظمة الصحة العالمية، حذرت من استعمال بعض تلك الأدوية.
وفي تغريدة على حسابها على تويتر الثلاثاء، أوضحت أنه لا توجد حاليًا أي أدوية معتمدة من قبلها لعلاج كوفيد 19.

كما نصحت بعدم الاستخدام الذاتي لمضادات الالتهاب والكورتيكوستيرويدات والأدوية الأخرى من قبل المرضى المشتبه بهم أو المؤكدين.


وشددت على ضرورة طلب الرعاية الطبية إذا كانت لدى أي مصاب أعراض تتوافق مع COVID-19 .
يأتي هذا في وقت ترتفع أعداد المصابين بالفيروس حول العالم مع تسجيل أكثر من 7 آلاف وفاة.
وكان مدير المنظمة العالمية تيدروس أدهانوم، أكد الاثنين، أن وباء كورونا أسوأ أزمة صحية تواجه العالم، لافتاً إلى أنه انتشر بشكل أكبر مما كان في الصين، ومؤكدا أن عدد الوفيات والإصابات في العالم تجاوز ما سجل بالصين.
كما دعا خلال مؤتمر صحافي كل دول العالم إلى إجراءات لكسر سلسلة انتشار وباء كورونا. وحث الدول على العناية بالأطفال والمسنين والحوامل.
إلى ذلك، شدد على ضرورة عزل الإصابات الخفيفة لوقف انتشار الوباء، مؤكدا أن "هناك إصابات لا نعلم عنها خصوصا الطفيفة منها". وأوضح أن الدول الضعيفة صحيا ستعاني من انتشار الفيروس.
ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
جينين هينيس بلاسخارت

عاجل.. بلاسخارت بعد تكليف الزرفي: العراق بحاجة ماسة لكابينة وزارية فاعلة أمامها عمل شاق 17 آذار 2020 03:14 م

عاجل 1

عاجل : الملياردير الإيراني محمد رضا السيستاني مازال يتحكم بكل مؤسسات العراق ولن يسلم الخمس والنفط للعراقيين 17 آذار 2020 02:24 م

عاجل 1

عاجل : الملياردير الإيراني محمد رضا السيستاني الدي يتحكم بمفاصل الدولة هو من رشح الزرفي لرئاسة الوزارة . 17 آذار 2020 02:06 م

8263b8c6-010b-4faa-a86b-14f733ee341d_16x9_1200x676

محافظ نينوى يعلن غلق جميع منافذ المحافظة 17 آذار 2020 12:51 م

اللواء سعد معن

خلية الأزمة تكشف حقيقة قيام طائرات عسكرية برش مبيدات ضد فايروس كورونا في العراق 17 آذار 2020 12:44 م

النزاهة النيابية

النزاهة النيابية : شركة اميركية تأخذ 49% من ارباح غاز البصرة مقابل الاشراف فقط !! 17 آذار 2020 12:35 م

القوات الأمريكية

نائب : بقاء القوات الامريكية يحول العراق الى ساحة حرب 17 آذار 2020 12:34 م

تيار الحكمة

تيار الحكيم يتحدث عن حراك سياسي لحسم ملف رئيس الوزراء بعد فشل السباعية 17 آذار 2020 12:32 م

التعليقات