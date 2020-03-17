ثلث لاعبي نادي فالنسيا الإسباني مصابون بفيروس كورونا والسبب ..

أعلن نادي فالنسيا، الإسباني لكرة القدم عن إصابة لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، أن 35% من تشكيلته وموظفيه جاءت اختباراتهم ايجابية لكن دون حالات خطيرة.



وقال النادي الاسباني في بيان إن” تفشي الفيروس في صفوفه جاء نتيجة رحلته الشهر الماضي إلى ميلانو “المنطقة المعلنة +عالية المخاطر + من قبل السلطات الايطالية بعدها بأيام”، وذلك لخوض ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري ابطال اوروبا ضد أتالانتا”.

وأضاف “برغم الاجراءات المشددة المعتمدة من النادي بعد المباراة، أظهرت النتائج الاخيرة ان التعرض المتأصل لهكذا مباريات تسبب باختبارات ايجابية لنحو 35%” من اللاعبين والمدربين “.

وتابع “ان كل الحالات دون عوارض ظاهرة وهي معزولة في منازلها، تتلقى التقييم الطبي وتنفذ خططها التدريبية المقررة”.

وكان فالنسيا أكد الأحد الماضي إن اختبارات خمسة من لاعبيه وموظفيه، بينهم مدافعه الأرجنتيني إيزيكييل غاراي، الخاصة بفيروس كورنا المستجد جاءت ايجابية.

وأصبح غاراي أول لاعب من دوري الدرجة الأولى الإسباني يعلن عن اصابته بفيروس كورونا المستجد.



ويغيب ابن الـ33 عاما عن فالنسيا منذ أوائل شباط الماضي بسبب تمزق في أربطة ركبته، لكنه تواجد منذ الإصابة بجانب زملائه. وآخر ظهور له معهم كان على ملعب “ميستايا” في اياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا حين خسر فالنسيا أمام ضيفه أتالانتا الإيطالي 3-4 وودعوا المسابقة القارية، بعد أن خسروا 1-4 ذهابا في “سان سيرو” في ميلانو.

ولعب الفريق الإسباني مباراة الإياب على أرضه خلف أبواب موصدة الثلاثاء “.

واعلن النادي في 28 شباط الماضي انه سيوقف كل النشاطات غير الرياضية مع الفريق الاول، بعد ان تأكد ان احد الصحفيين الذين حضروا المباراة الأولى ضد اتالانتا كان مصابا بالفيروس.

وارتفع عدد الوفيات في إسبانيا جراء فيروس “كوفيد-19″ الى 309 من أصل 9100 حالة بحسب الإعلان الرسمي الأخير الذي صدر الاثنين”.



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