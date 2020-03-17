​أهوار ذي قار تسجل أعلى منسوب لها منذ عام 2003

سجلت الاهوار في محافظة ذي قار، ارتفاعا غير مسبوقا في ارتفاع مناسيب المياه حيث وصلت ما يقارب 190 سم فوق مستوى سطح البحر لاول مرة منذ 16 عاما.
وقال الناشط البيئي اياد السعيدي في تصريح لـه ، إن” اهوار الجبايش جنوبي محافظة ذي قار، تشهد هذه الايام ارتفاعا غير طبيعا في مناسيب المياه حيث وصلت ما يقارب 190 سم فوق مستوى سطح البحر وهذا المنسوب لاول مره يقل منذ عام 2003″.
وأضاف السعيدي، أن “نسبة الغمر في هور ابو زرك في تزايد مستمر، حيث وصلت الى اكثر من 90% من مساحة الهور الكلية”، مشيرا إلى أن “هذه المساحة لم تغمر منذ عدة سنوات، وان كميات المياه الحالية أعادت الحياة الطبيعية للمنطقة”.
واشار الى ان “كميات المياه هذه، ساعدت في انتعاش الحركة الاقتصادية للسكان المحليين وحركة السياحة، فضلا عن زيادة اعداد الثروة الحيوانية والسمكية والطيور في المنطقة الامر الذي يسهم في انتعاش التنوع الاحيائي في الهور، اضافة الى توفير كميات مياه سقي مناسبة للفلاحين لإتمام عملية زراعة حقولهم للموسم الشتوي”.
ع د