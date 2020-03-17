​أهوار ذي قار تسجل أعلى منسوب لها منذ عام 2003

سجلت الاهوار في محافظة ذي قار، ارتفاعا غير مسبوقا في ارتفاع مناسيب المياه حيث وصلت ما يقارب 190 سم فوق ‏مستوى سطح البحر لاول مرة منذ 16 عاما.‏

وقال الناشط البيئي اياد السعيدي في تصريح لـه ، إن” اهوار الجبايش جنوبي محافظة ذي قار، تشهد هذه الايام ارتفاعا غير ‏طبيعا في مناسيب المياه حيث وصلت ما يقارب 190 سم فوق مستوى سطح البحر وهذا المنسوب لاول مره يقل منذ عام 2003″.‏

وأضاف السعيدي، أن “نسبة الغمر في هور ابو زرك في تزايد مستمر، حيث وصلت الى اكثر من 90% من مساحة الهور الكلية”، مشيرا ‏إلى أن “هذه المساحة لم تغمر منذ عدة سنوات، وان كميات المياه الحالية أعادت الحياة الطبيعية للمنطقة”.‏

واشار الى ان “كميات المياه هذه، ساعدت في انتعاش الحركة الاقتصادية للسكان المحليين وحركة السياحة، فضلا عن زيادة اعداد الثروة ‏الحيوانية والسمكية والطيور في المنطقة الامر الذي يسهم في انتعاش التنوع الاحيائي في الهور، اضافة الى توفير كميات مياه سقي مناسبة ‏للفلاحين لإتمام عملية زراعة حقولهم للموسم الشتوي”.

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