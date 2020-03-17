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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 17 آذار 2020 11:12 ص

الدهلكي يدعو الحكومة إلى محاسبة كل من يستغل أزمة كورونا ضد المواطنين

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دعا نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي، الحكومة الاتحادية ووزارة الداخلية خصوصا، لتكثيف دورياتها ووضع أرقام هواتف في بغداد والمحافظات للتبليغ عن أي حالات استغلال أو رفع للأسعار بشكل فاحش يمارسها تجار الازمات مستغلين الازمة الحالية .

وقال في بيان، من خلال الجولات الميدانية والاتصالات التي وردت الينا من المواطنين ،  لمسنا ارتفاعا فاحشا بأسعار المواد الغذائية الاساسية بعد اعلان الحكومة فرض حظر تجوال لأسبوع لاحتواء فايروس كورونا".

وبين أن " شريحة الفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود يمثلون السواد الاكبر من ابناء هذا الشعب واي مصاريف او اعباء مالية اضافية ستكون صعبة وربما مستحيلة لعدد كبير من العوائل البسيطة".

وأضاف، أن "الحكومة ارادت من قرار فرض حظر التجوال حماية المواطنين من مخاطر كورونا لكنها بحال تجاهلت تجار الازمات ولم تضربهم بقوة،  ستجعل الناس تموت من الجوع والرعب بدل الموت بكورونا وهو امر غير مقبول"، مشددا على ضرورة  ان تأخذ الحكومة والجهات الرقابية وخاصة وزارة الداخلية دورها الحقيقي بمتابعة الاسواق المحلية والاسعار  ، ومحاسبة كل من يستغل الازمة باقصى العقوبات مع وضع ارقام هواتف لتلقي شكاوى المواطنين حول هؤلاء المنتفعين من هموم الناس ومصائبهم".

وأشار إلى أهمية ايقاع اقصى العقوبات بأي تاجر او شخص مهما كانت الجهة التي تسنده بحال ثبت عليه استغلال الازمة لتحقيق مصالح خاصة على حساب المواطن الفقير.

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