الصيهود: خلافات الكتل الشيعية أفشلت المشهد السياسي وأدخلت البلد في نفق مظلم

أكد عضو مجلس النواب السابق محمد سعدون الصيهود، أن خلافات الكتل الشيعية أفشلت المشهد السياسي وأدخلت البلد في نفق مظلم .

وقال الصيهود في بيان صحفي اليوم، إن انعدام الثقة بين الكتل السياسية الشيعية وتقديم مصلحة الكتلة على المصلحة العامة حال دون الاتفاق على شخصية معينة في قيادة المرحلة الانتقالية وتكليف شخصية لرئاسة الوزراء.

واضاف، يبدو أن الكتل السياسية في وادي والشعب العراقي في وادي آخر ما أعطى مبررا إلى من سماهم المتربصين والمتآمرين على العملية السياسية من رفض اَي مرشح لرئاسة الوزراء واعطى فرصة كبيرة الى القوى السياسية الاخرى من فرض شروطها واملاءاتها على المكلف".

وأكد أن كل الأسماء التي تم تداولها ليست بأفضل من رئيس الوزراء المستقيل ولذلك ارى من مصلحة الجميع اعادة تكليف عبدالمهدي مع تغيير لبعض الوزراء .