بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 17 آذار 2020
آخر الأخبار
عاجل| محتجون يقطعون تقاطع البهو وسط الناصرية الدهلكي يدعو الحكومة إلى محاسبة كل من يستغل أزمة كورونا ضد المواطنين الصيهود: خلافات الكتل الشيعية أفشلت المشهد السياسي وأدخلت البلد في نفق مظلم بومبيو يدعو الحكومة العراقية لضمان حماية قوات التحالف الدولي الحكيم يقرر عدم التدخل في مهمة اختيار أسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء بعد الآن بارزاني يبحث مع بلاسخارت جهود اختيار مرشح لتشكيل الكابينة الجديدة للحكومة صالح يستدعي الزرفي لتكليفه بتشكيل الحكومة ثم يؤجل التكليف باللحظات الأخيرة إلى اليوم وضع وزير الدفاع الأمريكي ونائبه بالحجر الصحي بسبب كورونا المكلف الجديد يتسلح بثقة الشيعة الكبار.. لكن تجربة علاوي تبقى ماثلة في الاذهان ! بارزاني يطالب بتعويض المتضررين من القصف الكيمياوي في القرن الماضي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 17 آذار 2020 10:56 ص

الصيهود: خلافات الكتل الشيعية أفشلت المشهد السياسي وأدخلت البلد في نفق مظلم

محمد الصيهود

أكد عضو مجلس النواب السابق محمد سعدون الصيهود، أن خلافات الكتل الشيعية أفشلت المشهد السياسي وأدخلت البلد في نفق مظلم .

وقال الصيهود في بيان صحفي اليوم، إن انعدام الثقة بين الكتل السياسية الشيعية وتقديم مصلحة الكتلة على المصلحة العامة حال دون الاتفاق على شخصية معينة في قيادة المرحلة الانتقالية وتكليف شخصية لرئاسة الوزراء.

واضاف، يبدو أن الكتل السياسية في وادي والشعب العراقي في وادي آخر ما أعطى مبررا إلى من سماهم المتربصين والمتآمرين على العملية السياسية من رفض اَي مرشح لرئاسة الوزراء واعطى فرصة كبيرة الى القوى السياسية الاخرى من فرض شروطها واملاءاتها على المكلف".

وأكد أن كل الأسماء التي تم تداولها ليست بأفضل من رئيس الوزراء المستقيل ولذلك ارى من مصلحة الجميع اعادة تكليف عبدالمهدي مع تغيير لبعض الوزراء .

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مايك بومبيو

بومبيو يدعو الحكومة العراقية لضمان حماية قوات التحالف الدولي 17 آذار 2020 10:50 ص

عمار الحكيم

الحكيم يقرر عدم التدخل في مهمة اختيار أسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء بعد الآن 17 آذار 2020 10:43 ص

تشكيل-الحكومة-جديد

خلافات حادة بين الكتل السياسية وراء فشل إعلان المكلف الجديد لتشكيل الحكومة 17 آذار 2020 10:41 ص

نيجيرفان بارزاني

بارزاني يبحث مع بلاسخارت جهود اختيار مرشح لتشكيل الكابينة الجديدة للحكومة 17 آذار 2020 10:37 ص

عدنان الزرفي

صالح يستدعي الزرفي لتكليفه بتشكيل الحكومة ثم يؤجل التكليف باللحظات الأخيرة إلى اليوم 17 آذار 2020 10:31 ص

مسعود بارزاني

بارزاني يطالب بتعويض المتضررين من القصف الكيمياوي في القرن الماضي 16 آذار 2020 03:37 م

هادي العامري ونوري المالكي

صحيفة لبنانية : العامري والمالكي يسعيان للظفر بمنصب رئيس الوزراء 16 آذار 2020 03:07 م

220172235949843

ناشط مدني : قائمة باسماء 50 مسؤولا فاسدا ستقدم الى الخزانة الامريكية 16 آذار 2020 10:47 ص

التعليقات