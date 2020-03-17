اقتصادي: أسعار المواد الغذائية ستعود إلى طبيعتها الجمعة المقبل لهذا السبب

قال الخبير الاقتصادي، وسام التميمي، اليوم الثلاثاء،إن أسعار المواد الغذائية ستعود الى طبيعتها يوم الجمعة المقبل، لافتا الى ان المحال التجارية ستعاني قلة المتبضعين في الايام المقبلة.

وأضاف التميمي في تصريح له ان “الاقبال الشديد الذي شهدته المحال التجارية والاسواق خلال اليومين الماضيين سينتهي مساء اليوم”.

واضاف ان “جشع التجار دفعهم الى رفع اسعار المواد الغذائية والخضروات على الرغم من عدم وجود ازمة في هذه المواد وامتلاء المخازن بها، لكن الاسعار ستعود الى طبيعتها بعد يومين من فرض حظر التجوال وخاصة يوم الجمعة المقبل حيث ان جميع المواطنين عملوا على تخزين المواد الغذائية ولن يندفعوا مرة اخرى نحو الاسواق”.

وبين ان “الاسواق والمحال التجارية ستخلو من المتبضعين وهو ماسيدفع التجار الى اعادة الاسعار الى طبيعتها بسبب انتهاء ذروة التسوق مع دخول حظر التجوال حيز التنفيذ، على الرغم من عدم وجود اي منع لدخول المواد الغذائية الى العراق”.

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