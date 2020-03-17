بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 17 آذار 2020
آخر الأخبار
عاجل| محتجون يقطعون تقاطع البهو وسط الناصرية الدهلكي يدعو الحكومة إلى محاسبة كل من يستغل أزمة كورونا ضد المواطنين الصيهود: خلافات الكتل الشيعية أفشلت المشهد السياسي وأدخلت البلد في نفق مظلم بومبيو يدعو الحكومة العراقية لضمان حماية قوات التحالف الدولي الحكيم يقرر عدم التدخل في مهمة اختيار أسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء بعد الآن بارزاني يبحث مع بلاسخارت جهود اختيار مرشح لتشكيل الكابينة الجديدة للحكومة صالح يستدعي الزرفي لتكليفه بتشكيل الحكومة ثم يؤجل التكليف باللحظات الأخيرة إلى اليوم وضع وزير الدفاع الأمريكي ونائبه بالحجر الصحي بسبب كورونا المكلف الجديد يتسلح بثقة الشيعة الكبار.. لكن تجربة علاوي تبقى ماثلة في الاذهان ! بارزاني يطالب بتعويض المتضررين من القصف الكيمياوي في القرن الماضي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 17 آذار 2020 10:54 ص

اقتصادي: أسعار المواد الغذائية ستعود إلى طبيعتها الجمعة المقبل لهذا السبب

image-93

قال الخبير الاقتصادي، وسام التميمي، اليوم الثلاثاء،إن أسعار المواد الغذائية ستعود الى طبيعتها يوم الجمعة المقبل، لافتا الى ان المحال التجارية ستعاني قلة المتبضعين في الايام المقبلة.
وأضاف  التميمي في تصريح له ان “الاقبال الشديد الذي شهدته المحال التجارية والاسواق خلال اليومين الماضيين سينتهي مساء اليوم”.
واضاف ان “جشع التجار دفعهم الى رفع اسعار المواد الغذائية والخضروات على الرغم من عدم وجود ازمة في هذه المواد وامتلاء المخازن بها، لكن الاسعار ستعود الى طبيعتها بعد يومين من فرض حظر التجوال وخاصة يوم الجمعة المقبل حيث ان جميع المواطنين عملوا على تخزين المواد الغذائية ولن يندفعوا مرة اخرى نحو الاسواق”.
وبين ان “الاسواق والمحال التجارية ستخلو من المتبضعين وهو ماسيدفع التجار الى اعادة الاسعار الى طبيعتها بسبب انتهاء ذروة التسوق مع دخول حظر التجوال حيز التنفيذ، على الرغم من عدم وجود اي منع لدخول المواد الغذائية الى العراق”. 

ع د

إقرأ ايضا
رعد-الدهلكي-1

الدهلكي يدعو الحكومة إلى محاسبة كل من يستغل أزمة كورونا ضد المواطنين 17 آذار 2020 11:12 ص

عاجل 1

عاجل| تأكد إصابة مدير مستشفى الكاظمية بفيروس كورونا 17 آذار 2020 11:12 ص

بهار

نائبة : تخصيص موازنة جيدة لمواجهة كورونا افضل من اعلان الطوارئ 16 آذار 2020 03:34 م

وزارة التخطيط

التخطيط : استمارة التعداد العام جاهزة وتتضمن بيانات تفصيلية عن واقع الحياة 16 آذار 2020 03:21 م

وزارة الزراعة

وزارة الزراعة تنفي وجود شحة في المحاصيل وتدعو لمنع استغلال الظروف 16 آذار 2020 02:54 م

مصرف الرافدين

الرافدين يطلق المنصة الالكترونية للتقديم على سلف الموظفين والمتقاعدين 16 آذار 2020 02:50 م

640

النزاهة: صدور قرارين بسجن عضو سابق في مجلس نينوى 16 آذار 2020 02:10 م

unnamed

التعليم: لا صحة لإعتبار السنة الحالية عدم رسوب والعام الدراسي مستمر 16 آذار 2020 01:39 م

التعليقات