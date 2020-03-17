بومبيو يدعو الحكومة العراقية لضمان حماية قوات التحالف الدولي

دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الحكومة العراقية لحماية أفراد التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، على خلفية مقتل ثلاثة من مجنديه، وإصابة 12 آخرين بقصف صاروخي استهدف قاعدة التاجي قبل أيام.



وشدد على أن أمريكا لن تتسامح مع الهجمات والتهديدات التي تطال الأرواح الأمريكية، وسوف تتخذ إجراءات إضافية عند الضرورة للدفاع عن النفس.



وقالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، في تصريح صحفي : إن وزير الخارجية مايكل بومبيو تحدث هاتفيا إلى رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، أمس، لمناقشة الهجمات الأخيرة على القاعدة العسكرية العراقية في التاجي.

وأضافت المتحدثة، أن الوزير بومبيو أكد مجدداً على واجب الحكومة العراقية بالدفاع عن أفراد التحالف الدولي الذين يدعمون جهود الحكومة العراقية لهزيمة داعش، كما أكد الوزير بومبيو أنه تجب محاسبة الجماعات المسؤولة عن هذه الهجمات.

وأشار الوزير بومبيو، بحسب المتحدثة، إلى أن أمريكا لن تتسامح مع الهجمات والتهديدات التي تطال الأرواح الأمريكية، وسوف تتخذ إجراءات إضافية عند الضرورة للدفاع عن النفس.