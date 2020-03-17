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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 17 آذار 2020 10:49 ص

ارتفاع غير مسبوق بأسعار المواد الغذائية بسبب كورونا .. والحكومة تقف عاجزة

حظر استيراد المواد الغذائية من العراق

دعا النائب حسين العقابي  السلطة التنفيذية والقوات الامنية الى تنفيذ جولات ميدانية للاسواق ومتابعة اي “غلاء فاحش” بالاسعار ومعاقبة من يستغل الوضع الحالي، مشددا على ضرورة تنظيم حملات اعلامية وجولات بالاسواق للمسؤولين من محافظين وقيادات امنية اضافة الى الشخصيات الدينية واعيان المجتمع ورموزه بغية التهدئة.
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وقال العقابي  “هناك مسألة تكاملية بين المواطن والسلطة في مواجهة الازمات ومنها ازمة فايروس كورونا”، مبينا ان “على المواطن ان يتحسس الحالة الاستثنائية التي يمر بها الشعب العراقي وان لايعمل على استثمار هذا الوضع لمصالح شخصية او فئوية ضيقة كون هذا الامر مؤسف وبعيد عن الذوق العام والاخلاق الوطنية والغيرة العربية الاصيلة وهو امر غير مقبول ولانسمح به على الاطلاق”.


وأكد  ان “الامر الاخر يرتبط بالسلطة التنفيذية واذرعها الرقابية المتثملة بالشرطة والاجهزة الامنية الاخرى، من خلال متابعة الاسواق وبحال كانت هناك حالة غلاء بالاسعار بشكل فاحش واستغلال للتجار لهذه الحالة فعليها المعاقبة واتخاذ اجراءات قاسية بحق هؤلاء”.لافتا الى انه «من غير الممكن السماح للبعض بالمتاجرة في مأسي الشعب العراقي على اعتبار انه في هكذا ظروف قد تعد هكذا مسائل جرائم كبرى».

أما أن تقف الحكومة موقف المتفرج من هذه القضايا التى تعتبر من قضيايا الامن القومي فهذا أمر يثير العديد من علامات الاستفهام بشأن دعم المتورطين !

 

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