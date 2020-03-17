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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 17 آذار 2020 10:43 ص

الحكيم يقرر عدم التدخل في مهمة اختيار أسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء بعد الآن

عمار الحكيم

قرر رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم عدم التدخل في مهمة اختيار أسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء للمرحلة الانتقالية بعد الآن.

وقال الحكيم في بيان، بسبب رفضنا البقاء في معادلة التلكؤ و تحفظنا على حسابات سياسية لا تأخذ بنظر الاعتبار المصلحة العليا للعراق والعراقيين ، ولا تراعي الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، فإننا قررنا أن لا نتدخل في مهمة اختيار أسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء للمرحلة الانتقالية بعد الآن.

وأشار الحكيم إلى أن دخول تيار الحكمة الوطني كان لإيجاد مخرج للانغلاق السياسي وتعطيل مصالح الناس ليس إلا، مجددا المطالب بان تنحصر مهمة المرشح القادم في اطار إعادة هيبة الدولة والتهيؤ لإجراء الانتخابات المبكرة خلال هذا العام.

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