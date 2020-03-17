خلافات حادة بين الكتل السياسية وراء فشل إعلان المكلف الجديد لتشكيل الحكومة

قال مصدر سياسي إن تأخر اعلان اسم المكلف الجديد لتشكيل الحكومة يرجع الى خلافات وصفها بغير بسيطة .

وشدد ائتلاف دولة القانون على انه لن يوافق على تكليف أي مرشح قبل حصول توافق عليه، قال تيار الحكمة انه لن يتدخل في عملية الإختيار .

وتابع المصدر إن (خلافات غير بسيطة أخّرت الإعلان عن اسم المكلف الجديد على الرغم من تضييق الخيارات إلى ثلاثة أسماء، بعد ان اعترضت إحدى الكتل السياسية البارزة الممثلة في اللجنة السباعية على المرشح للمنصب نعيم السهيل مشيرا الى ان (توضيحا من هيئة المساءلة والعدالة افاد برفض مرشح آخر وهو رئيس جامعة حالي تم رفضه لوجود صلات بحزب البعث المنحل وهو ما يمنعه الدستور).

مضيفا أنّ (الأسماء الأخرى مثل مصطفى الكاظمي، وعلي الشكري لا تزال مطروحة في ظل وجود إصرار من بعض مكونات اللجنة السباعية على تكليف شخصية من التكنوقراط كأن تكون رئيس جامعة).

وأكد المصدر أن (الممثلين في اللجنة أجروا اتصالات مع قادة كتلهم من اجل أن تحسم الأمور).

واضاف تردد اول امس الاحد، ان رئيس الجمهورية برهم صالح يعتزم تكليف السهيل تشكيل الحكومة بعد موافقة مبدئية من الكتل الشيعية.

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