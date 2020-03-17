بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 17 آذار 2020
آخر الأخبار
عاجل| محتجون يقطعون تقاطع البهو وسط الناصرية الدهلكي يدعو الحكومة إلى محاسبة كل من يستغل أزمة كورونا ضد المواطنين الصيهود: خلافات الكتل الشيعية أفشلت المشهد السياسي وأدخلت البلد في نفق مظلم بومبيو يدعو الحكومة العراقية لضمان حماية قوات التحالف الدولي الحكيم يقرر عدم التدخل في مهمة اختيار أسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء بعد الآن بارزاني يبحث مع بلاسخارت جهود اختيار مرشح لتشكيل الكابينة الجديدة للحكومة صالح يستدعي الزرفي لتكليفه بتشكيل الحكومة ثم يؤجل التكليف باللحظات الأخيرة إلى اليوم وضع وزير الدفاع الأمريكي ونائبه بالحجر الصحي بسبب كورونا المكلف الجديد يتسلح بثقة الشيعة الكبار.. لكن تجربة علاوي تبقى ماثلة في الاذهان ! بارزاني يطالب بتعويض المتضررين من القصف الكيمياوي في القرن الماضي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 17 آذار 2020 10:37 ص

بارزاني يبحث مع بلاسخارت جهود اختيار مرشح لتشكيل الكابينة الجديدة للحكومة

نيجيرفان بارزاني

بحث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت تطورات الوضع السياسي في العراق وجهود اختيار مرشح لتشكيل الكابينة الجديدة للحكومة الاتحادية .

وذكر بيان لرئاسة إقليم كردستان, أن بارزاني التقى بلاسخارت وشدد الجانبان على الحاجة الملحة إلى الاستقرار السياسي وتشكيل حكومة تلبي المطالب المشروعة للشعب وتحمي الحقوق الدستورية لمكونات البلد، وفي هذا السياق تمت الإشارة إلى الدور الإيجابي والداعم للأمم المتحدة في العراق.

وناقش الجانبان, الوضع الأمني ومخاطر ظهور الإرهاب من جدید وتنامي تحركات داعش وسبل مواجهته، وأهمية استمرار مساعدات ودعم التحالف الدولي للعراق، والتعاون والتنسيق بين البيشمركة  والجيش العراقي خاصة في المناطق المتنازع عليها لمواجهة الإرهاب، والأوضاع المالية للعراق، وإجراءات الحد من انتشار وباء كورونا والالتزام بتوجيهات منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية بالقطاع الصحي، مواضيع لمحاور أخرى من الاجتماع".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
محمد الصيهود

الصيهود: خلافات الكتل الشيعية أفشلت المشهد السياسي وأدخلت البلد في نفق مظلم 17 آذار 2020 10:56 ص

مايك بومبيو

بومبيو يدعو الحكومة العراقية لضمان حماية قوات التحالف الدولي 17 آذار 2020 10:50 ص

عمار الحكيم

الحكيم يقرر عدم التدخل في مهمة اختيار أسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء بعد الآن 17 آذار 2020 10:43 ص

تشكيل-الحكومة-جديد

خلافات حادة بين الكتل السياسية وراء فشل إعلان المكلف الجديد لتشكيل الحكومة 17 آذار 2020 10:41 ص

عدنان الزرفي

صالح يستدعي الزرفي لتكليفه بتشكيل الحكومة ثم يؤجل التكليف باللحظات الأخيرة إلى اليوم 17 آذار 2020 10:31 ص

مسعود بارزاني

بارزاني يطالب بتعويض المتضررين من القصف الكيمياوي في القرن الماضي 16 آذار 2020 03:37 م

هادي العامري ونوري المالكي

صحيفة لبنانية : العامري والمالكي يسعيان للظفر بمنصب رئيس الوزراء 16 آذار 2020 03:07 م

220172235949843

ناشط مدني : قائمة باسماء 50 مسؤولا فاسدا ستقدم الى الخزانة الامريكية 16 آذار 2020 10:47 ص

التعليقات