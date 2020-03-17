بارزاني يبحث مع بلاسخارت جهود اختيار مرشح لتشكيل الكابينة الجديدة للحكومة

بحث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت تطورات الوضع السياسي في العراق وجهود اختيار مرشح لتشكيل الكابينة الجديدة للحكومة الاتحادية .



وذكر بيان لرئاسة إقليم كردستان, أن بارزاني التقى بلاسخارت وشدد الجانبان على الحاجة الملحة إلى الاستقرار السياسي وتشكيل حكومة تلبي المطالب المشروعة للشعب وتحمي الحقوق الدستورية لمكونات البلد، وفي هذا السياق تمت الإشارة إلى الدور الإيجابي والداعم للأمم المتحدة في العراق.

وناقش الجانبان, الوضع الأمني ومخاطر ظهور الإرهاب من جدید وتنامي تحركات داعش وسبل مواجهته، وأهمية استمرار مساعدات ودعم التحالف الدولي للعراق، والتعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي خاصة في المناطق المتنازع عليها لمواجهة الإرهاب، والأوضاع المالية للعراق، وإجراءات الحد من انتشار وباء كورونا والالتزام بتوجيهات منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية بالقطاع الصحي، مواضيع لمحاور أخرى من الاجتماع".