مقتل شرطيين بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة

قتل شرطيان في انفجار عبوة ناسفة أستهدفت دورية امنية شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى .
وقال مصدر امني اليوم ان عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية امنية قرب قرية شيخي ضمن حوض الوقف شمال شرق بعقوبة ما اسفر عن مقتل اثنين من افراد الدورية .
واضاف ان قوة امنية وصلت الى مكان الحادث وفرضت طوقا امنيا . فيما تم نقل الجثتين الى دائرة الطب العدلي.
وقال مصدر امني اليوم ان عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية امنية قرب قرية شيخي ضمن حوض الوقف شمال شرق بعقوبة ما اسفر عن مقتل اثنين من افراد الدورية .
واضاف ان قوة امنية وصلت الى مكان الحادث وفرضت طوقا امنيا . فيما تم نقل الجثتين الى دائرة الطب العدلي.