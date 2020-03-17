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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 17 آذار 2020 10:31 ص

مقتل شرطيين بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة

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قتل  شرطيان في انفجار عبوة ناسفة أستهدفت دورية امنية شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى .
وقال مصدر امني اليوم ان عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية امنية قرب قرية شيخي ضمن حوض الوقف شمال شرق بعقوبة ما اسفر عن مقتل اثنين من افراد الدورية .
واضاف ان قوة امنية وصلت الى مكان الحادث وفرضت طوقا امنيا . فيما تم نقل الجثتين الى دائرة الطب العدلي.




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