مقتل شرطيين بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة

قتل شرطيان في انفجار عبوة ناسفة أستهدفت دورية امنية شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى .

وقال مصدر امني اليوم ان عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية امنية قرب قرية شيخي ضمن حوض الوقف شمال شرق بعقوبة ما اسفر عن مقتل اثنين من افراد الدورية .

واضاف ان قوة امنية وصلت الى مكان الحادث وفرضت طوقا امنيا . فيما تم نقل الجثتين الى دائرة الطب العدلي.









