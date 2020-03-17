بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 17 آذار 2020
آخر الأخبار
عاجل| محتجون يقطعون تقاطع البهو وسط الناصرية الدهلكي يدعو الحكومة إلى محاسبة كل من يستغل أزمة كورونا ضد المواطنين الصيهود: خلافات الكتل الشيعية أفشلت المشهد السياسي وأدخلت البلد في نفق مظلم بومبيو يدعو الحكومة العراقية لضمان حماية قوات التحالف الدولي الحكيم يقرر عدم التدخل في مهمة اختيار أسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء بعد الآن بارزاني يبحث مع بلاسخارت جهود اختيار مرشح لتشكيل الكابينة الجديدة للحكومة صالح يستدعي الزرفي لتكليفه بتشكيل الحكومة ثم يؤجل التكليف باللحظات الأخيرة إلى اليوم وضع وزير الدفاع الأمريكي ونائبه بالحجر الصحي بسبب كورونا المكلف الجديد يتسلح بثقة الشيعة الكبار.. لكن تجربة علاوي تبقى ماثلة في الاذهان ! بارزاني يطالب بتعويض المتضررين من القصف الكيمياوي في القرن الماضي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 17 آذار 2020 10:18 ص

وضع وزير الدفاع الأمريكي ونائبه بالحجر الصحي بسبب كورونا

مايك اسبر

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، وضع الوزير مايك إسبر ونائبه، دافيد نوركيست، تحت الحجر الصحي، بسبب مخاوف من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19).

ويأتي الإعلان عن وضع إسبر ونائبه تحت الحجر الصحي، فيما اتخذت السلطات الأميركية إجراءات مشددة لوقاية المسؤولين الكبار من الإصابة بفيروس كورونا الذي تحول إلى وباء عالمي.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلنت متحدثة باسم الرئاسة الأمريكية، أنه سيتوجّب من الآن فصاعدا فحص حرارة جميع الأشخاص الذين يدخلون إلى البيت الأبيض، سواء كانوا وزراء أو مستشارين أو صحفيين.

وقالت المتحدثة غود دير إنه ابتداء من صباح الاثنين، سيتم فحص حرارة أي شخص يدخل إلى مجمع البيت الأبيض.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
عاجل 1

عاجل| كورونا يجبر الملالي على إطلاق سراح 85 ألف سجين من بينهم سجناء سياسيون 17 آذار 2020 11:09 ص

عاجل فيس

أعضاء الحكومة البولندية سيخضعون لفحوصات كورونا بعد إصابة وزير البيئة بالفيروس 17 آذار 2020 10:33 ص

وزير الصحة التركي

تركيا تعلن تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا 16 آذار 2020 07:51 ص

عاجل 1

عاجل.. روسيا تغلق حدودها مع بولندا والنرويج أمام الأجانب 14 آذار 2020 12:07 م

زلزال

زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب محافظة ايلام غرب ايران 13 آذار 2020 03:19 م

82eefce0-cece-457a-846c-07a8792c9e0b

ت​قرير: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ130 الفاً والوفيات تقترب من 5 آلاف 13 آذار 2020 02:41 م

عاجل 1

عاجل.. تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك 13 آذار 2020 11:51 ص

82eefce0-cece-457a-846c-07a8792c9e0b

دراسة جديدة تكشف عمر فيروس كورونا في الهواء وعلى الأسطح 13 آذار 2020 11:01 ص

التعليقات