بارزاني يطالب بتعويض المتضررين من القصف الكيمياوي في القرن الماضي



اكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، حق شعب اقليم كردستان بمطالبة الدولة العراقية بتعويض المتضررين من القصف الكيمياوي لمدينة حلبجة في ثمانينات القرن الماضي .



وقال بارزاني في تغريدة على تويتر بمناسبة الذكرى السنوية لقصف حلبجة بالسلاح الكيماوي: "لقد كان قصف حلبجة بالسلاح الكيمياوي امتداداً لسلسة الجرائم والكوارث التي نفذها الأعداء ضد شعب كردستان في سبيل صهره ومحوه من الوجود".



واضاف: "بسبب مظلومية وتضحيات حلبجة الشهيدة ، تفهم العالم، بشكل اكبر، آلام ومآسي شعب كردستان"، مبيناً أن "قصف حلبجة بالسلاح الكيمياوي جرح عميق في جسد شعب كردستان ولايمكن نسيانه ابداً"، مشددا على :" ان من حق شعب كردستان أن يطالب بالتعويض من الدولة العراقية، ومن الضروري أن لاتستمر الحكومة العراقية في اهمال هذا الامر، وان تقوم بتعويض المتضررين من القصف الكيماوي".



وتعرضت مدينة حلبجة في 16 آذار من عام 1988 لقصف كيمياوي من قبل النظام العراقي الحاكم آنذاك، ما ادى الى مقتل حوالي خمسة آلاف مواطن وجرح اكثر من عشرة آلاف آخرين، اضافة الى تشريد آلاف آخرين من سكان المدينة.



ف.ا