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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 16 آذار 2020 03:34 م

نائبة : تخصيص موازنة جيدة لمواجهة كورونا افضل من اعلان الطوارئ

بهار

دعت عضو اللجنة القانونية البرلمانية بهار محمود ، الحكومة الى تخصيص موازنة جيدة لمواجهة فايروس كورونا، مبينة :"  ان اعلان حالة الطوارئ يحتاج الى موافقة ثلثي اعضاء مجلس  النواب بعد تحقق النصاب".

وقالت محمود في بيان " على الحكومة ان لا تعلن حالة الطوارئ، انما تخصص موازنة جيدة للوزارات المختصة بمواجهة هذا الفايروس مثل وزارتي الصحة والداخلية  وكل المؤسسات الاخری  ذات العلاقة لتقوم بالاجراءات اللازمة واتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية للسيطرة علی الوضع ".

واضافت:"  ان حالة الطوارئ نصت عليها الفقرة التاسعة من المادة 61 من الدستور التي تنص على ان حالة الطوارئ  تعلن بطلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ويقدم للبرلمان ، وتشترط موافقة ثلثي اعضاء البرلمان بعد تحقق النصاب" ، مشيرة الى :"  ان هذه الحالة يجب ان لا تكون اكثر من ثلاثين يوما ويمكن تمديدها ، وبهذه الحالة تتحول كافة الصلاحيات التشريعية والعسكرية والامنية والتنفيذية الى رئيس مجلس الوزراء ، وبعد انتهاء حالة الطوارئ يجب عليه ان يعلن ما قام به على البرلمان ".

واوضحت النائبة  الكردية :"  ان المشكلة هنا تكمن في  ان الحكومة  الحالية   لتصريف الاعمال ، اي حكومة ناقصة الصلاحيات ، وليس لرئيسها  الحق بممارسة كافة صلاحياته ، ولكن الظروف التي يمر بها العالم مع انتشار فايروس كورونا اصبحت الضروريات تبيح المحضورات ، لذلك اذا ما جاء طلب مشترك من قبل رئاستي الجمهورية والوزراء فيمكن مناقشته داخل البرلمان بناء  على هذا المبدأ ".

ف.ا
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