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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغجاد بوست الإثنين، 16 آذار 2020 03:21 م

التخطيط : استمارة التعداد العام جاهزة وتتضمن بيانات تفصيلية عن واقع الحياة

وزارة التخطيط

انهت وزارة التخطيط، اعداد استمارة الـتـعـداد الـعـام لـلـسـكـان والمـسـاكـن، مبينة :" ان تـلـك الاســتــمــارة ستكون الكترونية تملأ من قبل العداد مباشرة عند لقائه بالاسرة ".

وقال المتحدث الرسمي باسم الـوزارة عبد الـزهـرة الـهـنـداوي في تصريح صحفي :" ان طبيعة الاسئلة التي وضعت في الاستمارة تنموية لا ترتبط بقضايا قانونية او اداريـة، انما تهدف الى جمع بيانات تفصيلية عن واقع الحياة".

واوضح :" ان هدف التعداد هو تكوين قاعدة بيانات عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي لـلـسـكـان لـتـسـاعـد المـخـتـصـين فــي وضـع الخطط التنموية المقبلة ، دون ان تترتب على ذلك اي التزامات سياسية او قانونية او مـا يتعلق بــادارة الــوحــدات الاداريـــة او غيرها".

واضــــــــاف الهنداوي:"  ان الاســــتــــمــــارة ســتــكــون الـكـتـرونـيـة مـحـمـلـة عـلـى اجــهــزة لـوحـيـة“Tablet“وتــمــلأ مـن قبل الـعـداد مباشرة عــنــد لــقــائــه الاســــرة ، وترسل الـبـيـانـات بشكل مباشر الى المركز الرئيس الخاص بالتعداد".

وبـين المتحدث :" ان خبراء الــوزارة والجهاز المركزي للاحصاء قد اشرفوا على اعداد الاسـئـلـة ، بـالـتـعـاون مـع جـهـات اخـرى مـنـهـا صــنــدوق الامـــم المــتــحــدة لـلـسـكـان ، وذلـــك لـلاسـتـفـادة مــن الــخــبــرات المـتـاحـة لـهـذه المـنـظـمـات فــي تـنـضـيـج الاسـتـمـارة واخــراجــهــا بـشـكـل يـتـنـاسـب مــع اهــداف التعداد".

ف.ا
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