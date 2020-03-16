التخطيط : استمارة التعداد العام جاهزة وتتضمن بيانات تفصيلية عن واقع الحياة



انهت وزارة التخطيط، اعداد استمارة الـتـعـداد الـعـام لـلـسـكـان والمـسـاكـن، مبينة :" ان تـلـك الاســتــمــارة ستكون الكترونية تملأ من قبل العداد مباشرة عند لقائه بالاسرة ".



وقال المتحدث الرسمي باسم الـوزارة عبد الـزهـرة الـهـنـداوي في تصريح صحفي :" ان طبيعة الاسئلة التي وضعت في الاستمارة تنموية لا ترتبط بقضايا قانونية او اداريـة، انما تهدف الى جمع بيانات تفصيلية عن واقع الحياة".



واوضح :" ان هدف التعداد هو تكوين قاعدة بيانات عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي لـلـسـكـان لـتـسـاعـد المـخـتـصـين فــي وضـع الخطط التنموية المقبلة ، دون ان تترتب على ذلك اي التزامات سياسية او قانونية او مـا يتعلق بــادارة الــوحــدات الاداريـــة او غيرها".



واضــــــــاف الهنداوي:" ان الاســــتــــمــــارة ســتــكــون الـكـتـرونـيـة مـحـمـلـة عـلـى اجــهــزة لـوحـيـة“Tablet“وتــمــلأ مـن قبل الـعـداد مباشرة عــنــد لــقــائــه الاســــرة ، وترسل الـبـيـانـات بشكل مباشر الى المركز الرئيس الخاص بالتعداد".



وبـين المتحدث :" ان خبراء الــوزارة والجهاز المركزي للاحصاء قد اشرفوا على اعداد الاسـئـلـة ، بـالـتـعـاون مـع جـهـات اخـرى مـنـهـا صــنــدوق الامـــم المــتــحــدة لـلـسـكـان ، وذلـــك لـلاسـتـفـادة مــن الــخــبــرات المـتـاحـة لـهـذه المـنـظـمـات فــي تـنـضـيـج الاسـتـمـارة واخــراجــهــا بـشـكـل يـتـنـاسـب مــع اهــداف التعداد".



ف.ا