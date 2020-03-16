صحيفة لبنانية : العامري والمالكي يسعيان للظفر بمنصب رئيس الوزراء



كشفت صحيفة "الاخبار" اللبنانية، عن محاولات يبذلها رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، للظفر بمنصب رئيس الوزراء، فيما اشارت الى :" ان نعيم السهيل مايزال الاوفر حظا ".



وقالت الصحيفة :" ان بورصة الاسماء رست على اربعة، هم المدير في رئاسة الجمهورية نعيم السهيل، ووزير التخطيط الاسبق علي شكري، ومحافظ البصرة اسعد العيداني، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية الاسبق محمد شياع السوداني، وهم ابرز المرشحين، لكن اوفرهم حظا هو السهيل، وفق مصادر مشاركة في المفاوضات الجارية".



واوضحت :" ان الاعتبارات الشخصيّة وحسابات قادة الاحزاب والقوى قيّدت آليات اختيار البديل، فكلّما اقترب المجتمعون برزت النزعات الشخصية ، ومناورة البعض لاسناد المنصب اليه، و هنا برزت محاولة كل من العامري والمالكي، الظفر بالمنصب".



ف.ا