السجن المؤبد لمدان بمحاولة قتل ضابطين أثنين في الداخلية

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكماً بالسجن المؤبد بحق ارهابي شارك مع متهمين آخرين بمحاولة قتل ضابطين اثنين يعملان في وزارة الداخلية.



وقال بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المدان اعترف في مرحلة التحقيق الابتدائي والقضائي بانه كلف من قبل مجموعته الارهابية التي ينتمي لها بجمع المعلومات عنهما.



وأضاف البيان أن "الارهابي هو أقارب الضابطين اللذين يعملان في مديرية شؤون وزارة الداخلية وتم الاستطلاع عليهما من قبله مع جلب صورهما لغرض تنفيذ عملية الاغتيال, لافتا إلى أن اعتقال احد افراد المجموعة الارهابية افشل العملية.

ف.ا