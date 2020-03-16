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الإثنين, 16 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 16 آذار 2020 02:59 م

تصديق اعترافات متهمين بقتل فتاة وطفل بمخيم نازحين في الخالدية

محكمة


صدقت محكمة تحقيق الخالدية اقوال متهمين اثنين بقتل فتاة وطفل في قضاء الخالدية بمحافظة الأنبار.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان أن "متهمين اثنين اعترفا أمام قاضي محكمة تحقيق الخالدية التابعة لرئاسة استئناف الانبار بقتلهما فتاة وطفل بعد إحراق خيمة يسكنانها في احد مخيمات النازحين في المدينة.

وأضاف أن "امر القبض جرى استنادا لأحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي"، لافتا إلى ان "المتهمين ارتكبا الجريمة بسبب خلافات عائلية بين الطرفين ورفض ذوي الفتاة تزويجها لاحد المتهمين، فيما تم ضبط رسائل تهديد في هاتف المجنى عليها عائدة إلى المتهمين.

ف.ا
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