وزارة الزراعة تنفي وجود شحة في المحاصيل وتدعو لمنع استغلال الظروف



اعلنت وزارة الزراعة ، انه لا توجد أي شحة في المحاصيل الزراعية، داعية الجهات ذات العلاقة إلى تشديد الإجراءات لمنع استغلال الظروف الحالية.



وقالت الوزارة انه "لا قلق من الأزمة الحالية في ظل وجود الاكتفاء الذاتي للمحاصيل"، مشيرة الى انه " لا توجد أي شحة في المحاصيل الزراعية.



ودعت الوزارة "الجهات ذات العلاقة إلى تشديد الإجراءات لمنع استغلال الظروف الحالية"، مجددة مطالبتها "للأجهزة الأمنية باستثناء نقل المحاصيل الزراعية بين المحافظات.



وطالبت الوزارة ايضا الفلاحين بـ"ضخ بيض المائدة والأسماك إلى الأسواق.



ف.ا