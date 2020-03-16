بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 16 آذار 2020
آخر الأخبار
المكلف الجديد يتسلح بثقة الشيعة الكبار.. لكن تجربة علاوي تبقى ماثلة في الاذهان ! بارزاني يطالب بتعويض المتضررين من القصف الكيمياوي في القرن الماضي نائبة : تخصيص موازنة جيدة لمواجهة كورونا افضل من اعلان الطوارئ التخطيط : استمارة التعداد العام جاهزة وتتضمن بيانات تفصيلية عن واقع الحياة صحيفة لبنانية : العامري والمالكي يسعيان للظفر بمنصب رئيس الوزراء السجن المؤبد لمدان بمحاولة قتل ضابطين أثنين في الداخلية تصديق اعترافات متهمين بقتل فتاة وطفل بمخيم نازحين في الخالدية وزارة الزراعة تنفي وجود شحة في المحاصيل وتدعو لمنع استغلال الظروف الرافدين يطلق المنصة الالكترونية للتقديم على سلف الموظفين والمتقاعدين القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مواد مخدرة في خانقين بديالى
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 16 آذار 2020 02:54 م

وزارة الزراعة تنفي وجود شحة في المحاصيل وتدعو لمنع استغلال الظروف

وزارة الزراعة

اعلنت وزارة الزراعة ، انه لا توجد أي شحة في المحاصيل الزراعية،  داعية  الجهات ذات العلاقة إلى تشديد الإجراءات لمنع استغلال الظروف الحالية.

وقالت الوزارة انه "لا قلق من الأزمة الحالية في ظل وجود الاكتفاء الذاتي للمحاصيل"، مشيرة الى انه " لا توجد أي شحة في المحاصيل الزراعية.
 
ودعت الوزارة "الجهات ذات العلاقة إلى تشديد الإجراءات لمنع استغلال الظروف الحالية"، مجددة مطالبتها "للأجهزة الأمنية باستثناء نقل المحاصيل الزراعية بين المحافظات.
 
وطالبت الوزارة ايضا الفلاحين بـ"ضخ بيض المائدة والأسماك إلى الأسواق.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
بهار

نائبة : تخصيص موازنة جيدة لمواجهة كورونا افضل من اعلان الطوارئ 16 آذار 2020 03:34 م

وزارة التخطيط

التخطيط : استمارة التعداد العام جاهزة وتتضمن بيانات تفصيلية عن واقع الحياة 16 آذار 2020 03:21 م

مصرف الرافدين

الرافدين يطلق المنصة الالكترونية للتقديم على سلف الموظفين والمتقاعدين 16 آذار 2020 02:50 م

640

النزاهة: صدور قرارين بسجن عضو سابق في مجلس نينوى 16 آذار 2020 02:10 م

unnamed

التعليم: لا صحة لإعتبار السنة الحالية عدم رسوب والعام الدراسي مستمر 16 آذار 2020 01:39 م

111610201928213_Untitled-1

البنك المركزي يتبرع بثلاثين مليار دينار لمواجهة وباء فيروس كورونا 16 آذار 2020 01:19 م

104343

مكتب الحلبوسي ينفي تسلم أي طلب رسمي من رئاستي الجمهورية والوزراء، بشأن إعلان حالة الطوارئ الصحية 16 آذار 2020 12:52 م

499651Image1

الصجري : الحكومة غير جادة بمحاربة فايروس كورونا .. رغم خطره ! 16 آذار 2020 11:09 ص

التعليقات