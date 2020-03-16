الرافدين يطلق المنصة الالكترونية للتقديم على سلف الموظفين والمتقاعدين

اعلن مصرف الرافدين عن اطلاق منصة النظام الالكتروني الفوري للتقديم على سلف الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والمتقاعدين من حاملي البطاقة الالكترونية الصادرة من المصرف .



وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تقرر اطلاق منصة النظام الالكتروني الفوري للتقديم على سلف الموظفين والمتقاعدين عن طريق الموبايل والأجهزة الالكترونية الأخرى .



واشار الى انه:" بامكان الموظف او المتقاعد التقديم على السلف من أي مكان يتواجد فيها سواء من المنزل او من دائرته وعن طريق الدخول الى الرابط الالكتروني https://qi.iq/loans ".



وأوضح البيان انه: " بعد الدخول الى الرابط الالكتروني وملء المعلومات المتعلقة بالشمول بالسلفة وعند استكمال ملء الحقول الواردة في الرابط الالكتروني بما يتعلق بالتقديم على السلفة يتم ابلاغ الموظف او المتقاعد عبر ارسال رسالة نصية تصله على موبايله الشخصي تخطره بشموله بمنح السلفة ".



ولفت الى انه: بعد الانتهاء من هذه المرحلة ، على الموظف او المتقاعد الانتظار لفترة قصيرة جدا ، حتى تصله رسالة عن طريق هاتفه الشخصي بالايعاز لتعبئة الرصيد المالي اليها للسلفة عن طريق بطاقته الالكترونية.

ف.ا