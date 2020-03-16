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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 16 آذار 2020 01:39 م

التعليم: لا صحة لإعتبار السنة الحالية عدم رسوب والعام الدراسي مستمر

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التعليم: لا صحة لإعتبار السنة الحالية عدم رسوب والعام الدراسي مستمر




ﻧﻔﻰ المتحدث ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻋﺪﻧﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻣﺎﻳﺘﺮدد ﻣﻦ اﺧﺒﺎر بين ﻓﺘﺮة واﺧﺮى ﺑﺸأن إﻧﻬﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ ﻏﻴﺮ المنتهية، ﻋﺎدا اﻟﺨﺒﺮ ﻋﺎرﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺔ.

وﻗﺎل اﻟﻌﺮﺑﻲ في تصريح ،  صحفي »: انه «ﻻﻳﻮﺟﺪ اﻧﻬﺎء ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ، واﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻄﺮق اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺎت اﻻﻋﻼم اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، إذ ﺷﺮﻋﺖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺑﺘﺰوﻳﺪ المحاضرات ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﺎء اﻻزﻣﺔ، واﻟﻌﺎم ﺳﻴﺘﻢ اﻛﻤﺎﻟﻪ، وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻟﻚ أي ﺗأﺟﻴﻞ او ﺗأﺧﻴﺮ او ﻋﺒﻮر».

وبيّن اﻧﻪ «ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص، ﻛﻤﺎ ان المواد ﺳﺘﺘﻢ اﻋﺎدﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﻮدة اﻟﺪوام اﻟﻰ وﺿﻌﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ اﻻﻳﺎم المقبلة». ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ «وﺟﻮد ﻗﻨﻮات ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﻃﺮح ﻫﺬه المواد». ودعا الطلبة اﻟﻰ «اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ المحاضرات».

وﺑﺸأن ﺗﻘﻠﻴﺺ المواد، اوﺿﺢ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻧﻪ «ﻻﻳﻮﺟﺪ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻟﻠﻤﻮاد، واﻧﻤﺎ اﻋﻄﺎء اﻻﻣﻮر المهمة ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ واﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻟﺘﺠﺎوز اﻟﻔﺼﻞ اﻻول، أﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺎﻟﻮزارة ذاﻫﺒﺔ اﻟﻰ اﻛﻤﺎﻟﻪ». ﻣﻨﻮﻫﺎ اﻟﻰ ان «اﻟﻌﻄﻠﺔ ﺣﺪدﺗﻬﺎ ﺧﻠﻴﺔ اﻻزﻣﺔ اﻟﻰ 21 ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﺤﺪد ﺗﻤﺪﻳﺪﻫﺎ او اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺪ، ﻻﻧﻬﺎ المسؤولة ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ»..

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