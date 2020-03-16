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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 16 آذار 2020 01:19 م

البنك المركزي يتبرع بثلاثين مليار دينار لمواجهة وباء فيروس كورونا

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البنك المركزي يتبرع بثلاثين مليار دينار لمواجهة وباء فيروس كورونا




أعلن البنك المركزي، ، تبرعه بثلاثين مليار دينار لمواجهة وباء فيروس كورونا،.

وقال محافظ البنك المركزي، علي العلاق: ان البنك قام بالتبرع بثلاثين مليار دينار لدعم جهود الدولة لمواجهة وباء فيروس كورونا. موضحا: أن المبلغ سيودع في الحساب المصرفي المخصص لهذا الغرض. داعيا المصارف والقطاع الخاص للمساهمة في الحملة.

إلى ذلك، اعلن المصرف العراقي للتجارة تبرعه بخمسة ملايين دولار لدعم جهود وزارة الصحة.
وقال المصرف، في بيان: انطلاقاً من شعوره بالمسؤولية المجتمعية، قرر المصرف العراقي للتجارة التبرع بمبلغ خمسة ملايين دولار.واضاف المصرف: أن ذلك يأتي لدعم جهود وزارة الصحة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.
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