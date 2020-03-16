بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 16 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 16 آذار 2020 11:48 ص

السوداني والشكري وفيلي والسهيل.. مرشحو اللجنة السباعية لرئاسة الحكومة العراقية

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كشفت مصادر سياسية قريبة من مباحثات تشكيل الحكومة، اليوم الاثنين، عن مناقشة اللجنة السباعية 31 مرشحا لرئاسة الوزراء وانتهت باختيار أربعة مرشحين.

وقالت المصادر، إن "اللجنة السباعية ناقشت نحو 31 اسما مرشحا لرئاسة الحكومة لكنها انتهت إلى اختيار أربعة أسماء وهم محمد شياع السوداني النائب الحالي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق وعلي الشكري كبير مستشاري رئيس الجمهورية ووزير التخطيط السابق والسفير لقمان فيلي ونعيم السهيل".

وأوضح المصدر، أنه "في الوقت الذي يملك كل عضو في اللجنة حق الاعتراض فإنه لا بد من حصول إجماع على أي اسم وهو أمر زاد من الأمور تعقيدا".

وأشار إلى، أنه "في ظل عدم إمكانية الإجماع على أي من هذه الأسماء فقد تقرر رفعها جميعا إلى الهيئة القيادية للتحالف الشيعي لتقرر ما تراه مناسبا".

من جانبه، أكد النائب المستقل عن تحالف البناء عباس يابر، الاثنين، وجود أزمة في التوافق على دعم مرشح لرئاسة الوزراء من الأسماء المتداولة حاليا.

وقال يابر في تصريح صحفي، إن هناك معايير وضعت من قبل النواب المستقلين للمرشح الذي يستحق دعمها داخل مجلس النواب، مبينا أن المرجعية و الشارع اشترطت سابقا توافر في المرشح ألا يكون جدليا ومنتمي للأحزاب السياسية.

وأضاف أن اللجنة السباعية ستعيد النظر في اختيار شخصية وطنية غير مطروحة سابقا لرئاسة الوزراء، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيباشر جلساته الاسبوع القادم لتكثيف حواراته بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان القيادي في تحالف سائرون النائب بدر الزيادي كشف عن كواليس اجتماع ليلة امس لاختيار مرشح جديد لرئاسة الوزراء من قبل اللجنة السباعية، منتقدا تمسك بعض أطراف اللجنة بأسماء مرفوضة شعبيا وسياسيا.

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