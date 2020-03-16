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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 16 آذار 2020 11:36 ص

ستة جرحى حصيلة أولية لتفجير دراجة نارية في طوزخورماتو

انفجار
أفاد مصدر في الشرطة، اليوم الاثنين، أن عدد من الأشخاص أصيبوا بجروح بانفجار دراجة نارية مفخخة استهدف سوقا شعبية في قضاء طوزخورماتو المتنازع عليه بين أربيل وبغداد والتابع حاليا لمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر، إن دراجة نارية مفخخة انفجرت صباح عند مدخل السوق الكبير في القضاء مستهدفة بائعي الخضار.

وأضاف المصدر أن الانفجار أسفر عن إصابة ما لا يقل عن ستة أشخاص كحصيلة اولية.

هذا ولم تعلن اية جهة مسؤوليتها عن الحادث.

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