متظاهرو العراق يوجهون رسالة نارية لنعيم السهيل: "يا بغداد ثوري.. خلِي نعيم يلحق نوري"

وجه المتظاهرون العراقيون رسالة نارية لنعيم السهيل المرشح لرئاسة الحكومة العراقية، بعد تأكيد مصادر مطلعة بوجود توافق بين الكتل السياسية العراقية حول اسم نعيم السهيل.

فقد خرج المتظاهرون ليل الأحد إلى ساحة التحرير في بغداد، مجددين رفضهم لأي مرشح يعتبر مقربا من الأحزاب، وغير مستقل.

وندد عدد من المحتجين في ساحة التحرير بتسمية السهيل الذي يعتبر مقرباً من نوري المالكي، هاتفين: "يا بغداد ثوري ثوري.. خلِّ نعيم يلحق نوري".

فقد أكدت مصادر، أن عدة نواب أكدوا أمس الأحد وجود توافق تام شبه بين أعضاء "اللجنة السباعية السياسية الشيعية" حول اسم المرشح لرئاسة الحكومة، بعد إخفاق سابق في تمرير اسم محمد علاوي، الذي أعلن انسحابه من تلك المهمة في الأول من مارس.

وكان النائب عن تحالف سائرون (الذي يتزعمه التيار الصدري) أمجد العقابي، كشف عن وجود توافق بنسبة 80% على اسم السهيل.

وتضم اللجنة السباعية هذه أعضاء من كتلة سائرون، وتحالف الفتح، وتيار الحكمة، وائتلاف النصر ودولة القانون، وكتلة عطاء، والفضيلة.



يذكر أن رئيس الوزراء العراقي المكلف سابقاً، محمد توفيق علاوي، كان أعلن في الأول من مارس انسحابه من تشكيل الحكومة ، وذلك بعد فشل مجلس النواب، أكثر من مرة بعقد جلسة استثنائية للتصويت.

وفي تغريدات له نشرها عبر تويتر في حينه أعلن انسحابه، مشيراً إلى أنه قدم رسالة إلى رئيس الجمهورية اعتذر فيها عن تكليفه بتشكيل الحكومة.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبد المهدي، أعلن الأسبوع الماضي اللجوء إلى خيار الغياب الطوعي عن جلسات المجلس، داعياً البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية.

وأعلنت رئاسة الجمهورية في وقت سابق أيضاً بدء المشاورات مع الكتل السياسية لاختيار بديل لرئيس الوزراء بعد اعتذار علاوي عن التكليف بتشكيل الحكومة.

يذكر أنه لا يزال العراق بدون حكومة منذ استقالة، عادل عبد المهدي، سلف علاوي تحت ضغط من الشارع قبل أكثر من شهرين، في حين يتمسك الحراك بمطالبه، وعلى رأسه تشكيل حكومة مستقلة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.