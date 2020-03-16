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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 16 آذار 2020 11:09 ص

الصجري : الحكومة غير جادة بمحاربة فايروس كورونا .. رغم خطره !

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الصجري : الحكومة غير جادة بمحاربة فايروس كورونا .. رغم خطره !

طالب النائب علي الصجري باعلان حالة الطوارئ واغلاق المطارات والمنافذ الحدودية احترازا من تفشي فايوس كورونا .

وقال الصجري في بيان صحفي :" يبدو ان الحكومة غير جادة في اجراءات محاربة فايروس كورونا، رغم ان الخطر بات يطرق ابواب كل العراقيين".

وتساءل النائب :"  الهذا الحد باتت حياة العراقيين لا قيمة لها في نظر الحكومة..  اين التخصيصات المالية لمواجهة هذا الوباء.. ولماذا لا تتم مكاشفة الشعب بحجم الخطر الذي يهددهم " .

واكد :" ان اول اجراء يجب ان تتخذه الحكومة على الفور هو اعلان حالة الطوارئ في البلاد، واغلاق المطارات  والمنافذ الحدودية مع الجوار، وان نمضي باتجاه اجراءات الحجر الصحي لكل مصاب او مشتبه باصابته".
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