كورونا يؤجل عودة 100 اسرة نازحة الى مناطق سكناها في الانبار



أعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن ابو ريشة، ان اجراءات مواجهة فايروس كورونا اجلت عودة اكبر وجبة من الاسر النازحة الى مناطق سكناها المحررة .



وقال ابو ريشة في تصريح صحفي :" ان الاجراءات المتخذة من قبل خلية ازمة كورونا في الانبار أجلت عودة نحو 100 اسرة نازحة الى مناطق سكناها المحررة"، مبينا :" ان تلك الاسر تعتبر اكبر وجبة تشهدها المحافظة خلال هذه الفترة " .



واضاف:" ان وزارة الهجرة والمهجرين ، بالتنسيق مع الحكومة المحلية ، تعمل بجهود استثنائية من اجل الحفاظ على الاسر النازحة التي مازالت داخل مخيمات النزوح من خطر الاصابة بالمرض من خلال اجراء عملية التعفير والتعقيم لكافة المخيمات ".



واشار الى :" ان مخيمات النزوح لم تسجل اي اشتباه او اصابة بالمرض لغاية الان".