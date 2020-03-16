ناشط مدني : قائمة باسماء 50 مسؤولا فاسدا ستقدم الى الخزانة الامريكية





اعلن ناشط مدني :" ان هناك قائمة اولية قد صدرت بعدد من الشخصيات ضمن الطبقة السياسية التي حكمت العراق بعد عام 2003، متهمة بالفساد وانتهاك حقوق الانسان، ستقدم الى الخزانة الاميركية لاتخاذ عقوبات بحقها ".



وقال الناشط مهند البغدادي:" ان القائمة تضم 50 اسما من ضمن 240 اسما، ستقدم الى وزارة الخزانة الاميركية ".



واوضح الناشط :" ان القائمة تضم اسماء رؤساء وزراء سابقين، ونوابا ووزراء وابناءهم، الى جانب اسماء مدراء ووكلاء، ومدراء مكاتب مسؤولين".



وكانت الخزانة الاميركية قد اصدرت قائمة في وقت سابق ، تحمل اسماء سياسيين وزعماء فصائل مسلحة في العراق، قالت انها "ستقيد حركة اموالهم حول العالم".