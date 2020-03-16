تفاؤل باكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ديالى





اعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، عن انطلاق عملية بحث عن النفط والغاز في ثلاث مناطق داخل المحافظة لاول مرة في تاريخها.



وقال مدير ناحية قزانية مازن اكرم في تصريح صحفي :" ان الفرق الزلزالية التابعة لوزارة النفط بدأت عمليات المسح الزلزالي في مدن قزانية ومندلي وبلدروز ، للبحث عن النفط والغاز في آن واحد لاول مرة في تاريخ ديالى بعد تهيئة المعدات الخاصة ".



واضاف اكرم :" ان العمليات تجري ضمن الرقعة الاستكشافية الثامنة التي تمتد بين ديالى وواسط ، لكن الجزء الاكبر يقع ضمن حدود المحافظة" ، مبينا :" ان هناك توقعات بان تاتي النتائج ايجابية وتكشف عن ثروات طبيعية كبيرة تسهم في تعزيز قدرات البلاد الاقتصادية كما انها ستنعكس بشكل كبير على الوضع الاقتصادي للمدن الثلاث من ناحية توفير الوظائف وانتعاش البعد الاقتصادي ".



وتقع الرقعة الاستكشافية الثامنة بين ديالى وواسط ، الا ان 75% منها يقع ضمن حدود مدن شرقي ديالى ومنها قزانية ومندلي وبلدروز، وسط تفاؤل بانها تضم خزينا كبيرا من النفط الخام والغاز الطبيعي.