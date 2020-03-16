المكلف المنسحب : المكلف الجديد سيكون امام امرين !



اعرب رئيس الوزراء المكلف الذي اعتذر عن مهمته بتشكيل الحكومة محمود توفيق علاوي ، عن اعتقاده بان المكلَّف الجديد سيواجه الصعوبات نفسها التي واجهها اثناء فترة مفاوضاته مع الكتل السياسية، مبينا :" ان المرشح الجديد اذا رفض المحاصصة ستصعب مهمته ، واذا قبلها سيمرر ".



وقال علاوي في تصريح صحفي :" ان المكلف الجديد سيكون بين امرين، فاذا سار على نفس منهجي في رفض المحاصصة سيواجه نفس الصعوبات التي حصلت معي، واذا استمر على منهج الـ17 سنة الماضية، ويعتمد على المحاصصة وتقسيم الوزارات بين الاحزاب، لاستمرار عمليات السرقة ونهب البلد، فهنا ترضى عنه الاحزاب وتمر حكومته في البرلمان بكل سهولة ".



واضاف :" انا اعتقد ان رئيس الوزراء الجديد سيكون قادرا على تحقيق مطالب المتظاهرين اعتمادا على امرين، الاول جديته في اجراء انتخابات مبكرة، والثاني شجاعته بمقارعة الفساد وكشف قتلة المتظاهرين والوقوف بوجه جهات اجرامية، وهذا يتطلب الكثير من التضحيات ".