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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 16 آذار 2020 10:33 ص

جماعة كردية : لاخطوط حمراء على المكلف الجديد .. بل هناك شروط !

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جماعة كردية : لاخطوط حمراء على المكلف الجديد .. بل هناك شروط !

اكدت الجماعة الاسلامية الكردستانية  انها لا تضع خطوطا حمراء على اي مرشح تقدمه الكتل الشيعية لتولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة، مطالبة المرشح بالعمل على مستويين للحصول على ثقتها.

وقال النائب عن الحركة حاجي رشيد في تصريح صحفي :" سنصوت لاي شخص يحصل على ثقة القوى والاحزاب الشيعية، شريطة ان يعمل على تلبية الاستحقاقات الوطنية على مستوى العراق واقليم كردستان ".

واضاف :"   ينبغي ان يضع المرشح في اجندة عمل حكومته اجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وتقديم المتورطين بقتل المتظاهرين وعناصر الاجهزة الامنية الى القضاء، وحسم ملفات المتورطين بقضايا فساد الموجودة ملفاتهم لدى هيئة النزاهة ".

وشدد رشيد على :" ضرورة ان يلتزم رئيس الوزراء المقبل بمعالجة المسائل العالقة مع الاقليم، المتمثلة برواتب الموظفين ومنح مستحقات الفلاحين المالية التي ترتبت على الحكومة الاتحادية لقاء تسليم الحنطة اليها، وان يضمن حقوق البيشمركة من الرواتب فضلاً عن العمل على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية للاقليم في المناطق المتنازع عليها".
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