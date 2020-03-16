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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 16 آذار 2020 10:25 ص

لجنة نيابية :العراق بحاجة لـ100 مليون دولار كدفعة طوارئ لمواجهة فيروس كورونا

جواد-الموسوي

أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية، عن حاجة العراق إلى 100 مليون دولار دفعة طوارئ للمؤسسات الصحية لمواجهة ازمة كورونا، داعيا مجلس الوزراء ووزارة المالية إلى تخصيص وإطلاق الأموال.

وقال عضو اللجنة جواد الموسوي، إن أزمة فيروس كورونا تتطلب من الحكومة ووزارة المالية إطلاق أموال عاجلة الى وزارة الصحة لشراء الاحتياجات اللازمة للوقاية من فيروز كورونا.

وأضاف أن المؤسسات الصحية بحاجة إلى 100 مليون دولار كدفعة عاجلة لمواجهة ازمة كورونا توزع بين المؤسسات دوائر الصحة في عموم العراق.

وأوضح أن الأمر يتطلب اجتماع عاجل من قبل مجلس الوزراء ووزارة المالية لأطلاق الأموال”، مشيرا إلى أن لجنة الصحة النيابية ستتابع الامر مع الجهات التنفيذية لإطلاق التخصيصيات المالية.

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