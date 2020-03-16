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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 16 آذار 2020 09:51 ص

وزارة الصحة تعلن ١٤ إصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق

كورونا-العراق

أعلنت وزارة الصحة عن إصابة ١٤ حالة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وذكر بيان للوزارة، أجرت مختبرات وزارة الصحة والبيئة ١١٣ نموذجا لحالات مشتبه بإصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة وكانت النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة): ١٤ موزعة كالتالي:-
حالات في بغداد / الرصافة7
- حالتان في بغداد / الكرخ
-حالة واحدة في ميسان
- حالة واحدة في ديالى
- حالة واحدة في الديوانية
- حالتان في النجف
- مجموع الإصابات : ١٢٤
- مجموع حالات الشفاء: ٢٦
-مجموع الوفيات: ٩

وأكدت وزارة الصحة والبيئة على التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها كما تؤكد الوزارة على وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ الملزمة كما تدعو الجهات المعنية كافة  الى محاسبة المخالفين وحسب القوانين النافذة.

وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة فيما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية منعاً من انتقال هذا المرض.

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