حركة التغيير تعرض شروط الأطراف الكردية للمشاركة في التشكيلة الوزارية الجديدة بالعراق

أكدت حركة التغيير، أن الأطراف الكردية تؤيد أي طرف أو برنامج سياسي يُطرح من الأطراف الشيعية حول تشكيل الحكومة الجديدة، شرط أن يؤمن بتحقيق مطالب الكرد وبنظام الفدرالية ضمن الدولة العراقية.

وقال عدنان عثمان رئيس المجلس العام في حركة التغيير في تصريحات صحافية، إن عدم الزج بمستحقات الإقليم في الصراعات السياسية، إضافة إلى منع التدخلات الخارجية ومحاربة الفساد وإعادة الثقة بين المواطنين والحكومة الاتحادية، تلك هي الشروط الأساسية لدى الأطراف الكردية للتفاوض مع الكتل الشيعية حول تشكيل الحكومة المقبلة.

وأضاف أن إنقاذ العراق من الظرف الراهن وتحقيق مطالب المتظاهرين بحاجة لشخص يتعامل وفق الدستور مع الإقليم وجميع الأطراف والمكونات العراقية.

وأشار إلى ضرورة قيام المرشح لرئاسة الوزراء ضمن المرحلة الانتقالية بالتمهيد لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، لينتخب الشعب مرشحيه بحرية وإيمان مطلق.