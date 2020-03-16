بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 16 آذار 2020
آخر الأخبار
ناشطون يطلقون حملة " اجلس بالبيت " للحد من انتشار فايروس كورونا ناشط مدني : قائمة باسماء 50 مسؤولا فاسدا ستقدم الى الخزانة الامريكية تفاؤل باكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ديالى التعليم العالي توافق على عودة الطلبة العراقيين الدارسين في الخارج كردستان تؤكد غلق المنافذ الحدودية أمام العائدين المكلف المنسحب : المكلف الجديد سيكون امام امرين ! البصرة تسجل إصابة جديدة بكورونا لمواطن قادم من إيران جماعة كردية : لاخطوط حمراء على المكلف الجديد .. بل هناك شروط ! إصابة امرأة عراقية في الأردن بفايروس كورونا لجنة نيابية :العراق بحاجة لـ100 مليون دولار كدفعة طوارئ لمواجهة فيروس كورونا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 16 آذار 2020 09:39 ص

حركة التغيير تعرض شروط الأطراف الكردية للمشاركة في التشكيلة الوزارية الجديدة بالعراق

حركة التغيير

أكدت  حركة التغيير، أن الأطراف الكردية تؤيد أي طرف أو برنامج سياسي يُطرح من الأطراف الشيعية حول تشكيل الحكومة الجديدة، شرط أن يؤمن بتحقيق مطالب الكرد وبنظام الفدرالية ضمن الدولة العراقية.

وقال عدنان عثمان رئيس المجلس العام في حركة التغيير في تصريحات صحافية، إن عدم الزج بمستحقات الإقليم في الصراعات السياسية، إضافة إلى منع التدخلات الخارجية ومحاربة الفساد وإعادة الثقة بين المواطنين والحكومة الاتحادية، تلك هي الشروط الأساسية لدى الأطراف الكردية للتفاوض مع الكتل الشيعية حول تشكيل الحكومة المقبلة.

وأضاف أن إنقاذ العراق من الظرف الراهن وتحقيق مطالب المتظاهرين بحاجة لشخص يتعامل وفق الدستور مع الإقليم وجميع الأطراف والمكونات العراقية.

وأشار إلى ضرورة قيام المرشح لرئاسة الوزراء ضمن المرحلة الانتقالية بالتمهيد لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، لينتخب الشعب مرشحيه بحرية وإيمان مطلق.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
220172235949843

ناشط مدني : قائمة باسماء 50 مسؤولا فاسدا ستقدم الى الخزانة الامريكية 16 آذار 2020 10:47 ص

1044355233

تفاؤل باكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ديالى 16 آذار 2020 10:45 ص

ريبر أحمد

كردستان تؤكد غلق المنافذ الحدودية أمام العائدين 16 آذار 2020 10:39 ص

Allawi-large

المكلف المنسحب : المكلف الجديد سيكون امام امرين ! 16 آذار 2020 10:36 ص

20181024220031afpp--afp_1aa3li.h

جماعة كردية : لاخطوط حمراء على المكلف الجديد .. بل هناك شروط ! 16 آذار 2020 10:33 ص

كورونا

إصابة امرأة عراقية في الأردن بفايروس كورونا 16 آذار 2020 10:29 ص

هوشيار-عبدالله-

نائب يقترح استقطاع 50% من رواتب الوزراء والبرلمانيين وأصحاب الدرجات الخاصة لمكافحة وباء كورونا 16 آذار 2020 09:44 ص

طارق حرب

طارق حرب يستبعد إعلان حالة الطوارئ بسبب تمتع أعضاء البرلمان في عطلة تشريعية 16 آذار 2020 09:28 ص

التعليقات