طارق حرب يستبعد إعلان حالة الطوارئ بسبب تمتع أعضاء البرلمان في عطلة تشريعية

استبعد الخبير القانوني طارق حرب، إعلان حالة الطوارئ في العراق بسبب تمتع أعضاء مجلس النواب في عطلة تشريعية، مشيرا إلى أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لا يمتلك صلاحية الإعلان دون تصويت أعضاء المجلس.

وقال حرب، إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إذا أعلن حالة الطوارئ دون عقد أية جلسة للمجلس سوف يخالف الدستور، مبينا أن الدستور أوجب تصويت أعضاء مجلس النواب وبالأغلبية على إعلان أي حالة طارئة في البلاد.

ونبه إلى أنه لا صلاحية لرئيس مجلس النواب أو نائبيه سواء أكانوا مجتمعين ام منفردين، اعلان حالة الطوارئ في العراق.

وكان مكتب رئيس الجمهورية، أعلن ، أن الرئيس برهم صالح وجه رسالة مع رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لإعلان حالة الطوارئ ثلاثين يوماً في العراق.