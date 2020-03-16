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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 16 آذار 2020 09:22 ص

نائبة: الإجراءات الصحية المتخذة لمواجهة كورونا جاءت متأخرة

اكتفاء-الحسناوي
قالت عضو اللجنة، النائبة اكتفاء الحسناوي، إن الإجراءات الصحية المتخذة من قبل وزارة الصحة وخلية الأزمة في المحافظات صحيحة، إلا أنها جاءت متأخرة بعد فوات الأوان، وتسجيل الإصابات،.

 وأضافت أنه كان يفترض اتخاذ الإجراءات الاستباقية قبل تفشي المرض، من خلال ضبط الحدود وفحص الوافدين عبر المطارات والمنافذ البرية، واستخدام اجهزة فحص متطورة".

 وأوضحت: " أن الفايروس بدأ ينتشر بسرعة، ما جعل هناك حاجة ملحة من قبل الجهات المختصة والمعنية بإتخاذ اقصى درجات التأهب لمواجهة الخطر الحقيقي المحدق بالبلد" .

وأوصت  الحسناوي بأن تتخذ خلية الازمة اجراءاتها الوقائية بأقصى درجة ممكنة، من خلال فحص جميع الوافدين الى البلد ومراقبة تحركاتهم، ومعرفة ملامساتهم، كما ينبغي نشر الوعي والثقافة بين المواطنين قبل اعلان الحكومة حالة الطوارئ.
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