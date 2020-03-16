العراق يوسع إجراءات حظر التجول.. وحالات شفاء بالسعودية والكويت والأردن من فايروس كورونا

وسعت الحكومة العراقية حظر للتجول ليشمل محافظات جديدة، منها كربلاء، كما أعلنت محافظة ذي قار فرض حظر للتجوال لثلاثة أيام، فيما أعلنت محافظة صلاح الدين أن حظر التجول في المحافظة سيدخل حيز النفاذ ابتداء من يوم غد الثلاثاء.

وأعلنت لبنان حالة طوارئ صحية شاملة، ودعا الرئيس ميشال عون مواطنيه إلى التضامن الوطني والعمل من منازلهم وتفادي التواصل عن قرب، في وقت سجلت البلاد 99 حالة إصابة.

وقد أعلنت وزارة الصحة السعودية، تعافي ثالث حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة.

وقالت إن المتعافي مواطن من ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي بمجمع (الدمام الطبي)، حيث استكمل جميع الفحوص والإجراءات الطبية، واثبت الفحص المخبري خلوه من الفيروس.

وأمرت منطقة الرياض بإغلاق المجمعات التجارية، وجميع الأنشطة، بما في ذلك المطاعم، باستثناء محال السوبر ماركت، والصيدليات.

وأعلن وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء حالتين جديدتين، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى تسع حالات.

وضمن إجراءات تحوطية شاملة أنشأ الجيش الكويتي مخيماً ليكون مستشفى ميدانياً للحجر الصحي، كما قام بزيادة عدد غرف العناية المركزة، وغرف العزل الصحي في مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة، ووضعها في حالة جاهزية.

وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أنه لا حظر تجول حالياً في الكويت، مشيراً إلى أن الأمر مرهون بمدى تعاون المواطنين والمقيمين مع القرارات الصادرة بشأن الحد من انتشار الفيروس.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، عبدالله السند، أن الأرقام العالمية بشأن نسبة التعافي من الفيروس تدعو إلى التفاؤل، والأمل، فهناك أكثر من 72 ألف حالة شفاء على مستوى العالم، واليوم في الكويت ارتفع لدينا عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى تسع حالات.

وأعلنت الحكومة الأردنية دخول المملكة مرحلة احتواء تمدد الفيروس مع تسجيل ستة حالات إصابة جديدة فقط.

وقال وزير الصحة سعد جابر، في مؤتمر صحفي، إن الفحوص أثبتت إصابة 4 سياح فرنسيين، إضافة لأردنيين اثنين، أحدهما عاد من بريطانيا قبل أيام، وآخر تعامل مع سائحة أمريكية مصابة تواجدت في المملكة قبل سفرها.

وأضاف نحن الآن في مرحلة احتواء الفيروس، وندعو الجميع للالتزام بقرارات الوقاية.

وأفادت التقارير بأن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خضع للفحص الطبي فور عودته من رحلة خارجية، وأثبتت الفحوص سلامته.

وقرر المغرب تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية حتى إشعار آخر، فيما ارتفعت حصيلة المصابين إلى 28 شخصاً في اليومين الأخيرين.