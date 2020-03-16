إصابة شخص بـ 6 رصاصات إثر نزاع عشائري بذي قار

أفاد مصدر محلي بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بأن نزاعا عشائريا في ساعة متأخرة من الأحد وسط القضاء بسبب خلافات سابقة بين أطرافه.

وذكر المصدر، أن " نزاعا عشائريا وقع بقضاء الشطرة شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة بين افراد من عشيرة الخنافرة بسبب خلافات سابقة بين الطرفين".

وأشار إلى أن " النزاع استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وبين المصدر، أن " المعركة انتهت بإصابة أحد أطراف الشجار بـ 6 رصاصات "، مشيرا إلى أن " القوات الامنية تدخلت وفضت النزاع، فيما باشرت بحملة دهم وتفتيش بحثا المشاركين بالنزاع بعد نقل المصاب الى المشفى لتلقي العلاج".