بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 16 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 16 آذار 2020 07:00 ص

قائد شرطة كربلاء: استثناء الإعلاميين من قرار حظر التجوال

شرطة كربلاء

أكد قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد علي زويني استثناء الإعلاميين ممن يحملون الباج التعريفي من قرار حظر التجوال.

وقال زويني  في تصريح صحفي، إن خلية الأزمة المركزية في المحافظة قررت السماح للأسرة الاعلامية بالتنقل والحركة خلال مدة حظر التجوال التي تبدأ من يوم غد الاثنين الساعة السابعة صباحا ولمدة ثلاثة أيام.

ودعا زويني إلى تعاون القوات الأمنية بكافة صنوفها مع الصحفيين وتسهيل مهامهم الاعلامية وتنقلهم داخل المحافظة.

من جانبه قال مدير العلاقات والاعلام في شرطة كربلاء العميد علاء الغانمي، إن قرار استثناء الأسرة الإعلامية من قرار حظر التجوال ، جاء بعد تقديم شرح مفصل من قبلنا ، عن اهمية تواجد الإعلاميين لنقل الحقائق والأخبار خاصة خلال اوقات حظر التجوال.

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