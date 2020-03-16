فرض حظر التجول في بغداد لمدة أسبوع

فرضت خلية الأزمة الحكومية حظر التجول في بغداد ابتداءً من غدا الثلاثاء المقبل ولمدة أسبوع في إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأفادت الخلية في بيان، بأن حظر التجول يبدأ من الساعة 11 مساء غدا الثلاثاء الموافق 17 شهر مارس الجاري حتى 24 منه.

وأشار البيان إلى إيقاف الدوام الرسمي في الوزارات والمؤسسات الحكومية باستثناء الأجهزة الأمنية والخدمية والصحية كما استثنى القرار وسائل الإعلام المرخصة والدبلوماسيين والحركة الخاصة بتجارة المواد الغذائية.

كما قررت اللجنة تعليق الرحلات الجوية من وإلى العراق ابتداء من بعد غد الثلاثاء وحتى الرابع والعشرين الشهر الجاري فضلا عن وقف التنقل بين المحافظات.



