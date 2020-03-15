نادي القوة الجوية يغلق ابوابه

اعلن نادي القوة الجوية الرياضي، اغلاق ابوابه حتى اشعار اخر، تحسباً لانتشار فايروس كورونا.



وذكر اعلام النادي في بيان :" ان الهيئة الادارية قررت ايقاف النشاطات الرياضية بالنادي بشكل كامل واغلاق ابوابه تمهيدا لاجراء عملية التعفير والتعقيم ".



واضاف :" ان هذه الخطوة تأتي كاجراء احترازي اتخذته جميع اندية العالم والمنطقة ، نظرا لما تم اكتشافه من اصابات وصلت الى الكوادر التدريبية واللاعبين ، متخذين ذلك الموضوع على محمل الجد والالتزام بتوجيهات خلية الازمة بما يتناسب مع مصلحة المواطن ومنع تفشي هذا الفايروس ".



وبين :" ان هذا الاجراء اتخذ بناء على التوصيات الصادرة من قبل خلية الازمة في البلاد بشأن الخطر من انتشار فايروس كورونا ، والبيان الصادر من الاتحاد العراقي لكرة القدم المتضمن ايقاف تدريبات فرق كرة القدم لجميع الاندية حفاظا على صحة اللاعبين والكوادر العاملة فيها حتى يوم 25/3/2020 ".

ف.ا