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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 15 آذار 2020 04:48 م

نادي القوة الجوية يغلق ابوابه

نادي القوة الجوية

اعلن نادي القوة الجوية الرياضي، اغلاق ابوابه حتى اشعار اخر، تحسباً لانتشار فايروس كورونا.

وذكر اعلام  النادي في بيان :" ان الهيئة الادارية  قررت ايقاف النشاطات الرياضية بالنادي بشكل كامل واغلاق ابوابه تمهيدا  لاجراء  عملية التعفير والتعقيم ".

واضاف :" ان  هذه الخطوة تأتي كاجراء احترازي اتخذته جميع  اندية العالم والمنطقة  ، نظرا لما تم اكتشافه من اصابات وصلت الى  الكوادر التدريبية واللاعبين ، متخذين  ذلك الموضوع على محمل الجد والالتزام بتوجيهات خلية الازمة بما يتناسب مع مصلحة المواطن ومنع تفشي هذا الفايروس ".

وبين :" ان هذا الاجراء اتخذ  بناء على التوصيات الصادرة من قبل خلية الازمة في البلاد بشأن الخطر من انتشار فايروس كورونا  ، والبيان الصادر من الاتحاد العراقي لكرة القدم المتضمن ايقاف تدريبات فرق كرة القدم لجميع الاندية حفاظا على صحة اللاعبين والكوادر العاملة فيها   حتى يوم 25/3/2020 ".

 

ف.ا

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