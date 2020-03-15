اكثر من 200 الف دونم مساحة الارض المزروعة بالحنطة والشعير في النجف

كشف النائب عن محافظة النجف فاضل الفتلاوي عن زراعة 211 الف دونم من محصولي الحنطة والشعير في المحافظة ، لافتا الى :" ان المحافظة بحاجة الى مخازن خاصة بها لضمان استغلال المحصولين بالطريقة الصحيحة ".



وقال الفتلاوي في تصريح صحفي :" ان مساحات كبيرة تمت زراعتها بمحصول الحنطة من اجل تغطية الاحتياج المحلي، وسيتم الحصاد خلال الشهرين المقبلين ".



واضاف :" ان النجف بحاجة الى مخازن من اجل احتواء الحنطة والشعير وضمان عدم ضياع المحصولين ، اضافة الى تسريع وصول الحنطة الى وزارة التجارة لتوزيع الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية".

ف.ا