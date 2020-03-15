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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 15 آذار 2020 04:42 م

اكثر من 200 الف دونم مساحة الارض المزروعة بالحنطة والشعير في النجف

فاضل الفتلاوي

كشف النائب عن محافظة النجف  فاضل  الفتلاوي عن زراعة 211 الف دونم من محصولي الحنطة والشعير في المحافظة ، لافتا الى :"  ان المحافظة بحاجة الى مخازن خاصة بها لضمان استغلال المحصولين بالطريقة الصحيحة ".

وقال الفتلاوي  في تصريح صحفي :" ان مساحات كبيرة تمت زراعتها بمحصول الحنطة من اجل تغطية الاحتياج المحلي، وسيتم الحصاد خلال الشهرين المقبلين ".

واضاف :" ان النجف بحاجة الى مخازن من اجل احتواء  الحنطة والشعير وضمان عدم ضياع المحصولين ، اضافة الى تسريع وصول الحنطة  الى وزارة التجارة لتوزيع الطحين  ضمن مفردات البطاقة التموينية".

 

ف.ا

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