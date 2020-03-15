العلاقات الخارجية النيابية : لم نبلغ بوجود جلسة لمناقشة الاعتداءات الامريكية



اكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، ان رئاسة مجلس النواب لم تبلغها بعقد جلسة استثنائية لمناقشة الاعتداءات الامريكية الاخيرة بشكل رسمي.



وقال عضو اللجنة ملحان مكوطر في تصريح صحفي :" ان مجلس النواب مازال معطلا جلساته بسبب انتشار وباء كورونا في عدد من محافظات البلاد ولم تبلغنا رئاسة المجلس بشكل رسمي ، بوجود جلسة استثنائية لمناقشة الاعتداءات الامريكية الاخيرة "، لافتا الى :" ان لجنة العلاقات الخارجية بانتظار انعقاد جلسات البرلمان لكي يتسنى لها اتخاذ موقف من الموضوع ".



واضاف :" ان مذكرة الاحتجاج التي قدمتها الحكومة العراقية للجانب الامريكي ستصل الى مقر السفارة الامريكية في بغداد ، حتى وان امتنع سفيرها عن الذهاب لوزارة الخارجية ".



ف.ا