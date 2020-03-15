تمديد حظر التجوال في أربيل والسليمانية

قررت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، اليوم الأحد، تمديد سريان قرار حظر التجوال في مدينتي أربيل والسليمانية لثلاثة أيام إضافية.

وتضمن بيان صادر عن الوزارة عدة قرارات وهي:

أولاً: تمديد فترة حظر التجوال داخل مدينتي أربيل والسليمانية لمدة 72 ساعة بدءاً من الساعة 12:00 من ليلة 15-16 آذار 2020.

ثانياً: إيقاف التنقل بين الأقضية في محافظتي أربيل والسليمانية لمدة 72 ساعة واعتباراً من الساعة 12:00 من ليلة 16-17 آذار 2020.

ثالثاً: تخويل محافظي أربيل والسليمانية سلطة تنظيم سبل تأمين احتياجات المواطنين خلال هذه المدة بما لا يخل بتطبيق الفقرة الأولى.

رابعاً: آخر موعد لعودة مواطني إقليم كوردستان هو الساعة 12:00 من ليلة 16-17 آذار 2020 وبعد هذا التاريخ سيتم إغلاق كل المنافذ الحدودية والمداخل أمام الوافدين وتبقى مفتوحة أمام الحركة التجارية في منافذ برويزخان وحاج عمران وإبراهيم خليل وباشماخ بالشروط المعلنة سلفاً.

خامساً: نشكر مواطني إقليم كوردستان لالتزامهم بالتعليمات الحكومية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا وندعوهم للبقاء في منازلهم.