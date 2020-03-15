بدء عزل المحافظات العراقية بعضها عن بعض.. لمنع انتشار فايروس كورونا

دخل قرار خلية الأزمة العراقية القاضي بعزل المحافظات العراقية بعضها عن بعض لمنع انتشار فيروس كورونا حيّز التنفيذ، اليوم الأحد.

فقد بات من غير الممكن بالنسبة إلى المواطنين العاديين التنقل بين المحافظات حتى 25 مارس آذار الحالي.

لكنّ القرار الذي اتخذته خلية الأزمة، أول من أمس، استثنى من حرية التنقل الحالات الطارئة والتبادل التجاري وتنقل الموظفين.

وإلى جانب ذلك، أكدت الخلية منع الزيارات الدينية والتجمعات بجميع أشكالها بما في ذلك مجالس العزاء وحفلات الزواج، لكنها سمحت بإعادة افتتاح المطاعم لخدمة التوصيل المنزلي فقط.

فقد تعدى سقف الإصابات بفيروس كورونا حاجز الـ95 إصابة ضمنها 9 حالات وفاة، بعد الإعلان أمس عن تسجيل إصابتين في بغداد، في وقت سارعت غالبية المحافظات العراقية، أمس، إلى إعلان التزامها بغلق حدودها الإدارية أمام حركة التنقل مع المحافظات الأخرى.

وقررت خلية الأزمة في محافظة الديوانية التي لم تسجَّل فيها حتى الآن إصابات بالفيروس، إغلاق مداخل ومخارج المحافظة اليوم الأحد، والاستمرار بالدوام الجزئي للموظفين.

كما أعلنت محافظة كركوك موقفاً مماثلاً، وفرضت خلية الأزمة في محافظة نينوى التي لم تسجل فيها أي إصابة حتى الآن إجراءات مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا ومنع انتقاله إلى المحافظة، وضمنها فرض حظر للتجوال لمدة يومين وتعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية.

وأعلنت محافظتا ديالى والأنبار، أمس، عن تماثل أربع حالات إصابة بالفيروس للشفاء في كلتا المحافظتين.

كما خَلَت شوارع محافظات إقليم كردستان من السكان، أمس، بعد إعلان السلطات هناك حظراً للتجوال على خلفية اكتشاف حالات إصابة جديدة، بحيث وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 28 حالة بينها حالة وفاة واحدة.

بدورها، أعلنت وزارة الاتصالات، مصادقتها على القرارات الخاصة بزيادة سعات الإنترنت وتخفيضها لمدة شهر اعتباراً من أمس (السبت)، ليتسنى للمواطنين أداء أعمالهم عبر وسائل وتطبيقات الإنترنت من المنزل تفادياً للإصابة بفيروس كورونا.