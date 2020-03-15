فايروس كورونا حول العالم.. ينحسر في الصين واتساع قيود السفر والحجر الصحي في أوروبا

تفشى فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في عدد من الدول الإفريقية، فيما يشهد انحساراً في الصين، لكن الوضع يزداد تدهوراً في إيطاليا.

وقررت دول عدة، تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس، وعزل مدن وتشديد إجراءات السفر منها وإليها وتوسيع إجراءات الحجر الصحي.

في في العراق، سجلت حالة وفاة جديدة لترتفع الحصيلة إلى 10 من أصل 102 إصابة، كما أعلنت 5 محافظات إغلاق حدودها ومنافذها وقيدت حركة المدنيين فيها، منعاً لانتشار فيروس كورونا ليرتفع عدد المحافظات المغلقة إلى 8، حسب بيانات رسمية.

واستمر فيروس «كوفيد - 19» في الانتشار بشكل غير مقلق في عدد من الدول، ففي السعودية ارتفعت الإصابات إلى 103 بعد اكتشاف 17 حالة جديدة، بحسب وزارة الصحة بالمملكة.

أعلنت سلطنة عمان، تعليق الدراسة لمدة شهر، ضمن إجراءات مواجهة الفيروس. كما سجلت وزارة الصحة الكويتية، أمس، أربع حالات مؤكدة ثبتت إصابتها بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 104 حالات.

وأعلن الأردن، أمس، حزمة إجراءات لمواجهة انتشار الفيروس، من بينها تعليق الدراسة، وإغلاق الحدود، وتجميد الفعاليات الرياضية، ووقف الصلوات في دور العبادة.

كما علقت السلطات المصرية، الدراسة لمدة أسبوعين، وكذلك موريتانيا لمدة أسبوع، وذلك بعد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد. وفي الجزائر سجلت أمس ثالث وفاة بفيروس كورونا.

وخلال الساعات الـ24 الأخيرة أكدت رواندا وناميبيا والسودان وموريتانيا وكينيا وإثيوبيا وغينيا ومملكة سواتيني (سوازيلاند سابقاً) تسجيل أول حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد، ليصل بذلك عدد الدول الإفريقية التي ظهر فيها المرض إلى 22.

وأعلنت الحكومة الأفغانية، السبت، تمديد عطلة منتصف العام في كل المؤسسات التعليمية العامة والخاصة في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس «كورونا».

وارتفع عدد إصابات كورورنا في كل من كازاخستان وأرمينيا وجورجيا، بالتزامن مع استمرار انتشار الفيروس حول العالم.

كما قررت سلطات الفلبين، أمس السبت، إغلاق منطقة مانيلا الكبرى لمدة شهر، وهي منطقة يقطنها 12 مليون نسمة، فيما كثفت السلطات معركتها الرامية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويواصل الوضع في إيطاليا في التدهور، حيث سجلت أمس 175 وفاة جديدة ما يرفع العدد إلى 1441، في حين ارتفعت الإصابات إلى 21 ألفاً و157، من بينها نائب وزير الصحة الإيطالي بيرباولو سيليري، ونائبة وزير التعليم آنا أسكاني، حيث أعلنا دخولهما الحجر الصحي عقب إصابتهما بالفيروس.

وطالبت شركة الطيران الإيطالية «أليطاليا» المسافرين على خطوطها بارتداء أقنعة الوجه الواقية داخل طائراتها المكتظة بالمسافرين.

وفي بريطانيا، أعلنت السلطات الصحية أمس تسجيل 10 وفيات جديدة بسبب الفيروس ليرتفع بذلك العدد إلى 21.

وفي مدريد، أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن الحكومة تعتزم السبت، فرض إجراءات العزل الصحي في عموم البلاد بسبب كورونا، وذلك بعد تسجيل أكبر حصيلة إصابات ووفيات في يوم واحد.

جاء ذلك حسب وكالة أنباء «أوروبا برس» وصحيفة «إل موندو» اليومية، التي كشفت عن الخطوات الجديدة قبيل كلمة مقررة لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

سجلت الدنمارك أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت السلطات الصحية في البلاد.

ووفق اللجنة الحكومية للصحة في الصين، ارتفع أمس عدد وفيات فيروس «كورونا في عموم الصين إلى 3193، حيث سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة 13 حالة وفاة فقط وأصيب 11 شخصاً، الأمر الذي يظهر انحسار الفيروس. ومن جانبه، أعرب الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت، استعداد بلاده لدعم إيران في مكافحة الفيروس. وأوضح جينبينغ، في حوار مع وكالة الأنباء الصينية الرسمية «شينخوا»، أنه قدم التعازي، باسم الشعب الصيني والحكومة، إلى نظيره الإيراني حسن روحاني، في ضحايا الفيروس.

وأضاف أن «الصين لم تنسَ دعم الحكومة الإيرانية وشعبها، أثناء محاولتنا السيطرة على كورونا».

وفي تركيا، بدأت السلطات التركية اعتباراً من صباح السبت بتعليق السفر مع ألمانيا وإسبانيا وفرنسا والنمسا والنرويج والدنمارك والسويد وبلجيكا وهولندا، بسبب فيروس «كورونا».