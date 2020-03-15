تسريبات عن اختيار نعيم السهيل رئيسا للوزراء من قبل القوى الشيعية.. واغتيال ناشط مدني

أفادت تسريبات، عن اختيار نعيم السهيل رئيسا للحكومة الانتقالية العراقية من قبل اللجنة السباعية المشكلة من القوى الشيعية.

وقالت مصادر مطلعة، إن القوى الشيعية التي تؤلف اللجنة السباعية قررت اختيار لرئاسة الحكومة.

وكانت مصادر سياسية قد كشفت عن أن الاتفاق على رئيس الحكومة الجديد سوف يتم خلال اجتماع مرتقب لقيادات اللجنة السباعية للقوى السياسية الشيعية لحسم اختيار رئيس الوزراء المقبل.

وتعتبر القوى الشيعية، أن رئاسة الوزراء هي شأن خاص بها، وهو قيد بحث بين قياداتها حاليا وان رئيس الجمهورية برهم صالح بانتظار مخرجات اللجنة السباعية للاتفاق على شخصية رئيس الوزراء .

ومنذ أيام واللجنة السباعية تواصل اجتماعاتها لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة.

من ناحية أخرى، أفاد مصدر أمني، بأن ناشطا في الحراك الشعبي، اغتيل على يد مسلحين مجهولين في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وقال المصدر، إن مسلحين مجهولين، اغتالوا، الناشط المدني رحيم ساجت، وسط مدينة البصرة، بأسلحة كاتمة للصوت.

وأضاف المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن المسلحين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة بعد الهجوم.

والثلاثاء الماضي، اغتال مسلحون مجهولون ناشطين اثنين، على مقربة من المنطقة الصناعية في مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان.

ويتعرض الناشطون في الاحتجاجات إلى هجمات منسقة من قبيل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب في أماكن سرية، منذ اندلاع الاحتجاجات في مطلع تشرين الأول الماضي.

وتعهدت الحكومة مراراً بملاحقة المسؤولين عن هذه العمليات، لكنها تتكرر، بينما يتهم ناشطون، مسلحو فصائل شيعية مقربة من إيران بالوقوف وراء هذه العمليات، وهو ما ينفيه قادة تلك الفصائل.

وتخللت الاحتجاجات الشعبية، وهي غير مسبوقة، أعمال عنف واسعة النطاق خلفت أكثر من 600 شهيد، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها مطلع كانون الأول 2019، ويُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ عام 2003.