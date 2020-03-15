الحبس سنة واحدة وغرامة بحق متاجرين بالآثار في كربلاء

أصدرت محكمة جنايات كربلاء / الهيئة الأولى حكماً بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها مليون وخمسمائة ألف دينار بحق اربعة متهمين بجريمة المتاجرة بالآثار .



وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى ان : المحكمة أصدرت حكمها بحق المتهمين الأربعة وفقاً لأحكام المادة 44 / الشق الأول من قانون الآثار والتراث وذلك عن جريمة ضبط خمس قطع تراثية ( أربع قوارير ذهبية مرصعة بأحجار كريمة ومزخرفة وتمثال صغير من الذهب ) وجدت بحوزتهم وذلك بقصد المتاجرة بها.