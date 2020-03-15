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الأحد, 15 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 15 آذار 2020 01:47 م

الحبس سنة واحدة وغرامة بحق متاجرين بالآثار في كربلاء

محكمة ديالى
أصدرت محكمة جنايات كربلاء / الهيئة الأولى حكماً بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها مليون وخمسمائة ألف دينار  بحق اربعة متهمين بجريمة المتاجرة بالآثار .

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى ان :  المحكمة أصدرت حكمها بحق المتهمين الأربعة وفقاً لأحكام المادة 44 / الشق الأول من قانون الآثار والتراث وذلك عن جريمة ضبط خمس قطع تراثية ( أربع قوارير ذهبية مرصعة بأحجار كريمة ومزخرفة وتمثال صغير من الذهب ) وجدت بحوزتهم وذلك بقصد المتاجرة بها.
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