وزير الصحة يعترف : لانمتلك امكانية لمواجهة فايروس كورونا !



اكد وزير الصحة جعفر علاوي، عدم وجود امكانية لمواجهة فايروس كورونا في حال انتشاره كبقية الدول.



وقال الوزير في تصريح متلفز :" اننا نعالج المصابين بحبوب تجريبية اثبتت نجاحها "، مؤكدا :" ان الفايروس لا يعيش في درجات الحرارة العالية ".



واضاف ، انه :" في حال انتشر فايروس كورونا كبقية الدول، لا توجد لدينا اي امكانات لمواجهته، ولا يوجد لدينا علاج لهذا الفايروس، وطلبنا من الحكومة 5 ملايين دولار، ولم نحصل عليها لغاية الان".



واعلنت وزارة الصحة امس عن تسجيل 5 اصابات جديدة بفايروس كورونا في محافظات بغداد وذي قار وكربلاء، ليرتفع اجمالي عدد الاصابات في العراق الى 110 حالات، فيما كان مجموع حالات الشفاء 26، ومجموع الوفيات 9 .