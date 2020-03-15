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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 15 آذار 2020 01:21 م

وزير الصحة يعترف : لانمتلك امكانية لمواجهة فايروس كورونا !

جعفر علاوي


اكد وزير الصحة جعفر علاوي، عدم وجود امكانية لمواجهة فايروس كورونا في حال انتشاره كبقية الدول.

وقال الوزير في تصريح متلفز :"  اننا نعالج المصابين بحبوب تجريبية اثبتت نجاحها "، مؤكدا :" ان الفايروس لا يعيش في درجات الحرارة العالية ".

واضاف ، انه :" في حال انتشر فايروس كورونا كبقية الدول، لا توجد لدينا اي امكانات لمواجهته، ولا يوجد لدينا علاج لهذا الفايروس، وطلبنا من الحكومة 5 ملايين دولار، ولم نحصل عليها لغاية الان".

واعلنت وزارة الصحة امس عن  تسجيل 5 اصابات جديدة بفايروس كورونا في محافظات بغداد وذي قار وكربلاء، ليرتفع اجمالي عدد الاصابات في العراق الى 110 حالات، فيما كان مجموع حالات الشفاء 26، ومجموع الوفيات 9 .

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